У поєдинку, що відбувся 22 лютого на "Арені Львів", донеччани тривалий час не могли зламати оборону Карпат, однак дотиснули свого суперника у другому таймі. Хет-трик у складі Шахтаря оформив Лассіна Траоре, повідомляє 24 Канал.
Хто став героєм матчу?
Лассіна Траоре, який повернувся після тривалої травми, вийшов на поле у другому таймі і миттєво вплинув на хід гри. Форвард реалізував три гольові моменти на 67-й, 71-й та 82-й хвилинах, і став головним творцем перемоги Шахтаря.
Для буркінійського легіонера це перший хет-трик в офіційних матчах за Шахтар.
Завдяки цій перемозі підопічні Арди Турана зрівнялися у турнірній таблиці УПЛ з черкаським ЛНЗ.
Дебют Фернандеса в Карпатах
Львівські Карпати провели перший матч під керівництвом 45-річного іспанського тренера Франсіско Фернандеса.
Раніше фахівець працював із кількома клубами у нижчих лігах іспанського футболу.
Попри організовану оборону у першому таймі, Карпати не змогли втримати результат у другій половині зустрічі й зазнали шостої поразки в сезоні.
За даними Flashscore, у матчі проти Шахтаря львів’яни завдали 5 ударів по воротах суперника, один з яких у площину.
Інші матчі 17-го туру УПЛ
- У першому матчі після зимової паузи Верес переміг Полтаву з рахунком 3:2, а Динамо на своєму полі здолало Рух 1-0.
- У суботу тур продовжився поєдинками Епіцентр – ЛНЗ (0:2) та Металіст 1925 – Кривбас (0:0).
- Сьогодні також відбувся матч у Ковалівці. Колос поступився Поліссю з рахунком 0:2.
- Завтра відбудуться останні матчі цього туру: Олександрія – Оболонь та Кудрівка – Зоря.