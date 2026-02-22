У поєдинку, що відбувся 22 лютого на "Арені Львів", донеччани тривалий час не могли зламати оборону Карпат, однак дотиснули свого суперника у другому таймі. Хет-трик у складі Шахтаря оформив Лассіна Траоре, повідомляє 24 Канал.

Хто став героєм матчу?

Лассіна Траоре, який повернувся після тривалої травми, вийшов на поле у другому таймі і миттєво вплинув на хід гри. Форвард реалізував три гольові моменти на 67-й, 71-й та 82-й хвилинах, і став головним творцем перемоги Шахтаря.

Для буркінійського легіонера це перший хет-трик в офіційних матчах за Шахтар.

Завдяки цій перемозі підопічні Арди Турана зрівнялися у турнірній таблиці УПЛ з черкаським ЛНЗ.

Дебют Фернандеса в Карпатах

Львівські Карпати провели перший матч під керівництвом 45-річного іспанського тренера Франсіско Фернандеса.

Раніше фахівець працював із кількома клубами у нижчих лігах іспанського футболу.

Попри організовану оборону у першому таймі, Карпати не змогли втримати результат у другій половині зустрічі й зазнали шостої поразки в сезоні.

За даними Flashscore, у матчі проти Шахтаря львів’яни завдали 5 ударів по воротах суперника, один з яких у площину.

