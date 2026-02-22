В поединке, состоявшемся 22 февраля на "Арене Львов", дончане долгое время не могли взломать оборону Карпат, однако дожали своего соперника во втором тайме. Хет-трик в составе Шахтера оформил Лассина Траоре, сообщает 24 Канал.
Кто стал героем матча?
Лассина Траоре, который вернулся после длительной травмы, вышел на поле во втором тайме и мгновенно повлиял на ход игры. Форвард реализовал три голевых момента на 67-й, 71-й и 82-й минутах, и стал главным творцом победы Шахтера.
Как Траоре забивал в ворота Карпат: смотреть видео
Для буркинийского легионера это первый хет-трик в официальных матчах за Шахтер.
Благодаря этой победе подопечные Арды Турана сравнялись в турнирной таблице УПЛ с черкасским ЛНЗ.
Дебют Фернандеса в Карпатах
Львовские Карпаты провели первый матч под руководством 45-летнего испанского тренера Франсиско Фернандеса.
Ранее специалист работал с несколькими клубами в низших лигах испанского футбола.
Несмотря на организованную оборону в первом тайме, Карпаты не смогли удержать результат во второй половине встречи и потерпели шестое поражение в сезоне.
По данным Flashscore, в матче против Шахтера львовяне нанесли 5 ударов по воротам соперника, один из которых в створ.
Другие матчи 17-го тура УПЛ
- В первом матче после зимней паузы Верес победил Полтаву со счетом 3:2, а Динамо на своем поле одолело Рух 1-0.
- В субботу тур продолжился поединками Эпицентр – ЛНЗ (0:2) и Металлист 1925 – Кривбасс (0:0).
- Сегодня также состоялся матч в Ковалевке. Колос уступил Полесью со счетом 0:2.
- Завтра состоятся последние матчи этого тура: Александрия – Оболонь и Кудривка – Заря.