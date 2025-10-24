Экс-тренер сборной Украины разнес Шахтер за фиаско в Лиге конференций

В четверг, 23 октября, донецкий Шахтер провел матч второго тура Лиги конференций. Соперником "горняков" была варшавская Легия.

Польский клуб одержал победу со счетом 2:1. На слабое выступление подопечных Арда Турана отреагировал Мирон Маркевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на BLIK.

Что сказал Маркевич о матче Шахтер – Легия?

Мирон Богданович был очень разочарован игрой дончан, которым в комментарии Meta прогнозировал победу в один или два мяча. Он раскритиковал выступление украинской команды особенно в конце встречи.

Я не знаю, но так нельзя в футбол играть. Почему так слабо выглядел Шахтер – это вопрос к тренерам и футболистам. За весь матч не создать ни одного момента – это ужас. А последние 15 минут вообще что-то непонятное происходило на поле. Шахтер играет в футбол вчерашнего дня – перекатывают мяч назад и поперек поля. Никто не берет на себя игру, никто не открывается, все пешком делают,

– сказал Маркевич.

Также опытный специалист прокомментировал решение Арда Турана провести большую ротацию и выпустить почти дублирующий состав. Маркевич не понял, почему турецкий специалист пошел на такой шаг.

"Я просто не понимаю, чем руководствовался Туран. Я не понимаю, почему не играл Ризнык. Уверен, что Дмитрий не пропустил бы те два гола. Можно было Фесюна поставить в воскресенье на Кудривку, а так получается, что пацана "сплавили". Да, у Легии сейчас проблемы, но там играют опытные футболисты, которые использовали свой шанс", – заявил Мирон Богданович.

Отдельно Маркевич высказался об отсутствии лидера в Шахтере. Он считает, что от игроков надо требовать, чтобы те брали на себя ответственность и особенно это касается легионеров.

Пока что я лидера там не вижу. Все какие-то непонятные. Я не хочу переходить на персоналии, но меня удивляет, что вообще ряд футболистов делают в Шахтере. Зачем это нужно? В Шахтере никто не хочет брать игру на себя, даже бразильцы. Да от них надо этого требовать! Для чего их тогда покупали? Легия играла от обороны и нужны были футболисты, которые бы не боялись брать игру на себя, а не тык-мык короткими передачами поперек,

– резюмировал специалист.

Напомним, что также накануне свой матч в Лиге конференций сыграло и киевское Динамо. "Бело-синие" разгромно проиграли турецкому Самсунспору со счетом 0:3.

