Екстренер збірної України розніс Шахтар за фіаско в Лізі конференцій

У четвер, 23 жовтня, донецький Шахтар провів матч другого туру Ліги конференцій. Суперником "гірників" була варшавська Легія.

Польський клуб здобув перемогу з рахунком 2:1. На слабкий виступ підопічних Арда Турана відреагував Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на BLIK.

Що сказав Маркевич про матч Шахтар – Легія?

Мирон Богданович був дуже розчарований грою донеччан, яким у коментарі Meta прогнозував перемогу в один чи два м'ячі. Він розкритикував виступ української команди особливо в кінці зустрічі.

Я не знаю, але так не можна у футбол грати. Чому так слабко виглядав Шахтар – це питання до тренерів і футболістів. За весь матч не створити жодного моменту – це жах. А останні 15 хвилин взагалі щось незрозуміле відбувалося на полі. Шахтар грає у футбол вчорашнього дня – перекочують м’яч назад і поперек поля. Ніхто не бере на себе гру, ніхто не відкривається, все пішечки роблять,

– сказав Маркевич.

Також досвідчений фахівець прокоментував рішення Арда Турана провести велику ротацію та випустити майже дублюючий склад. Маркевич не зрозумів, чому турецький спеціаліст пішов на такий крок.

"Я просто не розумію, чим керувався Туран. Я не розумію, чому не грав Різник. Впевнений, що Дмитро не пропустив би ті два голи. Можна було Фесюна поставити у неділю на Кудрівку, а так виходить, що пацана "сплавили". Так, у Легії зараз проблеми, але там грають досвідчені футболісти, які використали свій шанс", – заявив Мирон Богданович.

Окремо Маркевич висловився про відсутність лідера в Шахтарі. Він вважає, що від гравців треба вимагати, щоб ті брали на себе відповідальність й особливо це стосується легіонерів.

Поки що я лідера там не бачу. Всі якісь незрозумілі. Я не хочу переходити на персоналії, але мене дивує, що взагалі ряд футболістів роблять у Шахтарі. Нащо це потрібно? У Шахтарі ніхто не хоче брати гру на себе, навіть бразильці. Та від них треба цього вимагати! Для чого їх тоді купували? Легія грала від оборони й потрібні були футболісти, які б не боялися брати гру на себе, а не тик-мик короткими передачами поперек,

– резюмував фахівець.

Нагадаємо, що також напередодні свій матч у Лізі конференцій зіграло й київське Динамо. "Біло-сині" розгромно програли турецькому Самсунспору з рахунком 0:3.

Як виступає Шахтар у сезоні-2025/2026?