"У них есть какой-то конфликт": именитый тренер спрогнозировал исход матча Шахтер – Легия
- Юрий Вернидуб считает Шахтер фаворитом матча против Легии, ввиду кризиса в польской команде.
- Вернидуб прогнозирует победу Шахтера со счетом 1:0 или 2:0, подчеркивая важность добычи очков для таблицы коэффициентов УЕФА.
В четверг, 23 октября, донецкий Шахтер проведет матч второго тура Лиги конференций. Соперником "горняков" будет варшавская Легия.
Игра состоится в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и будет условно домашней для дончан. Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился Юрий Вернидуб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.
Читайте также Шахтер – Легия: где смотреть матч Лиги конференций
Какой прогноз на матч Шахтер – Легия сделал Вернидуб?
К этой встрече команды подходят не в лучшем состоянии. Шахтер в двух последних матчах УПЛ набрал лишь одно очко, а польский клуб вообще имеет серию из трех поражений в официальных поединках.
Опытный украинский тренер считает, что "горняки" являются фаворитами матча. Он подчеркнул, что сейчас в Легии кризис и этим стоит пользоваться.
Учитывая то, что сейчас происходит в Легии, то именно Шахтер я считаю фаворитом в предстоящей игре. Вы же понимаете, что явно что-то не в порядке в варшавской команде, когда главный тренер Эдвард Йорданеску подает в отставку, а ее не принимают в клубе ... Вероятно, там у них есть какой-то конфликт и это явно сказывается на результатах,
– заявил специалист.
Также Юрий Вернидуб сравнил ситуацию в Легии с киевским Динамо. По мнению специалиста, Шахтер не позволит польскому коллективу прервать неутешительную серию и спрогнозировал итоговый результат.
"Ситуация в Легии сейчас почти как у Динамо, которое пять матчей подряд не может победить и все пишут о каких-то ссорах, недоразумениях между тренером и футболистам и все такое... Такие ситуации собственно футболу всегда мешают.
Зато у Шахтера все в порядке, все нормально. Думаю, что "горняки" победят. Может 1:0, может 2:0 – без разницы, нужно добывать три балла и очки в таблицу коэффициентов УЕФА", – сказал Вернидуб.
Справка. По данным Transfermarkt, это будет третья очная встреча между Шахтером и Легией. Ранее они противостояли друг другу в квалификации Лиги чемпионов-2006/2007 – "горняки" одержали две победы (1:0 дома и 3:2 на выезде).
Напомним, что в нынешнем сезоне в основной этап еврокубков квалифицировались лишь два украинских клуба. Киевское Динамо также оказалось в Лиге конференций, где во втором туре встретится с турецким Самсунспором.
Как Шахтер выступает в сезоне-2025/2026?
В УПЛ донетчане набрали 18 очков после девяти туров и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от лидера Кривбасса на один зачетный балл.
В Кубке Украины "горняки" дошли до 1/8 финала, где будут противостоять киевскому Динамо.
В Лиге конференций подопечные Арда Турана начали свой путь с победы над шотландским Абердином и пока располагаются в группе лидеров.