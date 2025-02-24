Шахтер – Левый Берег 1:0
Гол: Швед, 61
В понедельник, 24 февраля, на "Арене Львов" состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами Шахтер и Левый Берег. Соперники решают диаметрально противоположные задачи на сезон, пишет 24 Канал.
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Первый гол Шведа в сезоне
Главный тренер "горняков" Марино Пушич доверил место в основе Марьяну Шведу, который отмечался результативными действиями в контрольных матчах на сборах в Турции. Зато зимние новички Шахтера Арройо и Кауан Элиас остались на скамейке запасных.
В первом тайме киевляне создали несколько опасных моментов вблизи ворот Ризныка. Неплохие шансы открыть счет упустили Сухоручко и Синица.
На перерыв команды ушли с нулями на табло. Во втором тайме Шахтер добавил оборотов. На 61-й минуте Швед воспользовался скидкой Траоре и головой пробил точно в ворота.
Через несколько минут обязан был забивать Элиас, который из удобной позиции пробил выше ворот. Все попытки "горняков" увеличить преимущество завершились ничем.
В итоге матч Шахтер победил Левый Берег с минимальным счетом 1:0. Напомним, что в первом круге противостояние команд завершилось с аналогичным результатом.
Видеообзор матча Шахтер – Левый Берег
- "Горняки" с 36 очками занимают третье место в турнирной таблице. Команда Пушича отстает от Динамо, которое идет первым, на десять баллов.
- Левый Берег остался в зоне переходных матчей. "Аисты" набрали 16 баллов в 18 матчах.