Подарок для Шахтера: донецкий клуб близок к 40 миллионам евро за Лигу чемпионов

Шахтер в этом сезоне претендует на первый с 2009 года евротрофей в Лиге конференций. Но в то же время "горняки" следят за ситуацией в трех чемпионатах, чтобы получить возможность выступать в следующем году в Лиге чемпионов.

Любой победитель главного еврокубка квалифицируется через собственное национальное первенство, поэтому одно место остается вакантным. Оно достанется тому чемпиону своей страны, который будет иметь самый высокий клубный рейтинг, объясняет регламент от УЕФА.

Как Шахтер может напрямую попасть в основной раунд Лиги чемпионов?

Первое и главное условие – это статус чемпиона Украины, к которому "горняки" достаточно близко. Как видно из информации на сайте УПЛ, за 5 туров до финиша они имеют преимущество в 8 очков над ЛНС.

Но просто выиграть первенство маловато, поскольку "горняки" не являются самым рейтинговым клубом среди тех, которые не получат путевки напрямую. В таблице коэффициентов опережают шотландский Рейнджерс и греческий Олимпиакос.

К счастью для донецкой команды, оба коллектива в этом году не впечатляют в своих чемпионатах. Клуб из Пиреев в греческой лиге идет вторым, отставая от лидера на 5 очков. А команда из Глазго вообще упала на третье место и должна как-то закрывать дефицит в 4 зачетных балла.

Если ситуация сохранится такой, как она есть на этот момент, то новоиспеченный украинский чемпион не будет преград в виде квалификационных раундов и сразу выйдет в этап лиги, в котором 36 команд играют 8 туров и формируют плей-офф на основе общей турнирной таблицы.

Какие достижения у Шахтера есть в еврокубках?

Наибольший успех "оранжево-черных"– это выигранный в 2009 году под руководством Мирчи Луческу Кубок УЕФА. В том же году дончане принимали участие в Суперкубке УЕФА, но уступили Барселоне в дополнительное время.

В Лиге чемпионов высшее достижение Шахтера произошло в 2011 году, когда команда прошла Рому в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал., где уступила в двухматчевом противостоянии Барселоне.

В 2016 году команда вторично добралась до полуфиналов еврокубков.– это была Лига Европы. Шахтер уступил Севилье, которая потом выиграла трофей. Еще раз до 1/2 "горняки" добрались в ковидном 2020 году, в одноматчевом полуфинале проиграв Интеру.

Нынешний полуфинал Лиги конференций против Кристалл Пелас – четвертая попытка Шахтера выйти в финал еврокубков. Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.

Как Шахтер выступает в этом сезоне?