Теперь команду Арды Турана ждут целых восемь матчей на основной стадии. Чтобы выйти в плей-офф, украинскому клубу необходимо войти в топ-24 на этапе лиги, сообщает Football Meets Data.
Каковы шансы Шахтера на успех в ЛЧ
Между тем популярный статистический портал опубликовал свой прогноз на выступления "горняков" в Лиге чемпионов. Football Meets Data назвал вероятность выхода команд в 1/8 финала.
Шансы Шахтера попасть в эту стадию оцениваются всего в 27,6%. Напомним, что для выхода в 1/8 финала нужно либо занять место в топ-восьмерке команд на основном этапе, либо попасть в топ-24 и пройти одного соперника в 1/16 финала.
Впрочем, дончан не видят даже в первой стадии плей-офф, поскольку в рейтинге команд-участниц ЛЧ украинцы занимают аж 29-е место, то есть вне топ-24. При этом шансы Шахтера на победу в Лиге чемпионов оцениваются всего в 0,2%.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов:
- ПСЖ – 13%
- Бавария – 10,5%
- Барселона – 10,3%
- Арсенал – 10,3%
- Реал – 9,5%
- Манчестер Сити – 8,3%
- Ливерпуль – 6,4%
- Манчестер Юнайтед – 4,4%
- Атлетико – 2,9%
- Интер – 2,9%
Напомним, что "горняки" стартуют в еврокубках 10 сентября выездным матчем против ПСВ. Также соперниками Шахтера станут АЕК, Интер, Спортинг, Фенербахче, Слован, Лейпциг и Реал.
Последний матч группового этапа состоится 27 января, после чего начнется плей-офф. Финал Лиги чемпионов запланирован на 5 июня 2027 года в Мадриде. Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке.