Теперь команду Арды Турана ждут целых восемь матчей на основной стадии. Чтобы выйти в плей-офф, украинскому клубу необходимо войти в топ-24 на этапе лиги, сообщает Football Meets Data.

Каковы шансы Шахтера на успех в ЛЧ

Между тем популярный статистический портал опубликовал свой прогноз на выступления "горняков" в Лиге чемпионов. Football Meets Data назвал вероятность выхода команд в 1/8 финала.

Шансы Шахтера попасть в эту стадию оцениваются всего в 27,6%. Напомним, что для выхода в 1/8 финала нужно либо занять место в топ-восьмерке команд на основном этапе, либо попасть в топ-24 и пройти одного соперника в 1/16 финала.

Впрочем, дончан не видят даже в первой стадии плей-офф, поскольку в рейтинге команд-участниц ЛЧ украинцы занимают аж 29-е место, то есть вне топ-24. При этом шансы Шахтера на победу в Лиге чемпионов оцениваются всего в 0,2%.

Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов:

ПСЖ – 13% Бавария – 10,5% Барселона – 10,3% Арсенал – 10,3% Реал – 9,5% Манчестер Сити – 8,3% Ливерпуль – 6,4% Манчестер Юнайтед – 4,4% Атлетико – 2,9% Интер – 2,9%

Напомним, что "горняки" стартуют в еврокубках 10 сентября выездным матчем против ПСВ. Также соперниками Шахтера станут АЕК, Интер, Спортинг, Фенербахче, Слован, Лейпциг и Реал.

Последний матч группового этапа состоится 27 января, после чего начнется плей-офф. Финал Лиги чемпионов запланирован на 5 июня 2027 года в Мадриде. Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке.