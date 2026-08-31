Тепер на команду Арди Турана чекає аж вісім матчів на основній стадії. Для потрапляння у плей-оф українському клубу треба опинитися у топ-24 на етапі ліги, повідомляє Football Meets Data.

Які шанси у Шахтаря на успіх в ЛЧ

Тим часом популярний статистичний портал видав свій прогноз на виступи "гірників" в Лізі чемпіонів. Football Meets Data назвав відсотки на вихід команд в 1/8 фіналу.

Шанси Шахтаря потрапити в цю стадію оцінюються лише у 27,6%. Нагадаємо, що для виходу в 1/8 фіналу треба або посісти місце у топ-8 команд на основному етапі, або потрапити у топ-24 та пройти одного суперника в 1/16 фіналу.

Втім донеччан не бачать навіть у першій стадії плей-оф, оскільки в рейтингу команд-учасниць ЛЧ українці посідають аж 29 місце, тобто поза топ-24. При цьому перемога Шахтаря в Лізі чемпіонів оцінюється лише у 0,2%.

Топ-10 претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів:

ПСЖ – 13% Баварія – 10,5% Барселона – 10,3% Арсенал – 10,3% Реал – 9,5% Манчестер Сіті – 8,3% Ліверпуль – 6,4% Манчестер Юнайтед – 4,4% Атлетіко – 2,9% Інтер – 2,9%

Нагадаємо, що "гірники" стартують в єврокубках 10 вересня виїзним матчем проти ПСВ. Також суперниками Шахтаря стануть АЕК, Інтер, Спортинг, Фенербахче, Слован, Лейпциг та Реал.

Остання гра основної стадії пройде 27 січня, після чого розпочнеться плей-оф. Фінал Ліги чемпіонів запланований на 5 червня 2027 року в Мадриді. Раніше ми розповідали, як зараз виглядає "Донбас-Арена" в окупованому Донецьку.