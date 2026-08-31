Тепер на команду Арди Турана чекає аж вісім матчів на основній стадії. Для потрапляння у плей-оф українському клубу треба опинитися у топ-24 на етапі ліги, повідомляє Football Meets Data.
Які шанси у Шахтаря на успіх в ЛЧ
Тим часом популярний статистичний портал видав свій прогноз на виступи "гірників" в Лізі чемпіонів. Football Meets Data назвав відсотки на вихід команд в 1/8 фіналу.
Шанси Шахтаря потрапити в цю стадію оцінюються лише у 27,6%. Нагадаємо, що для виходу в 1/8 фіналу треба або посісти місце у топ-8 команд на основному етапі, або потрапити у топ-24 та пройти одного суперника в 1/16 фіналу.
Втім донеччан не бачать навіть у першій стадії плей-оф, оскільки в рейтингу команд-учасниць ЛЧ українці посідають аж 29 місце, тобто поза топ-24. При цьому перемога Шахтаря в Лізі чемпіонів оцінюється лише у 0,2%.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Топ-10 претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів:
- ПСЖ – 13%
- Баварія – 10,5%
- Барселона – 10,3%
- Арсенал – 10,3%
- Реал – 9,5%
- Манчестер Сіті – 8,3%
- Ліверпуль – 6,4%
- Манчестер Юнайтед – 4,4%
- Атлетіко – 2,9%
- Інтер – 2,9%
Нагадаємо, що "гірники" стартують в єврокубках 10 вересня виїзним матчем проти ПСВ. Також суперниками Шахтаря стануть АЕК, Інтер, Спортинг, Фенербахче, Слован, Лейпциг та Реал.
Остання гра основної стадії пройде 27 січня, після чого розпочнеться плей-оф. Фінал Ліги чемпіонів запланований на 5 червня 2027 року в Мадриді. Раніше ми розповідали, як зараз виглядає "Донбас-Арена" в окупованому Донецьку.