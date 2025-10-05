Шахтер сенсационно проиграл ЛНЗ в центральном матче 8-го тура УПЛ
- Шахтер сенсационно проиграл ЛНЗ со счетом 4:1 в центральном матче 8-го тура УПЛ.
- Несмотря на поражение, Шахтер сохранил лидерство в турнирной таблице, опережая Динамо на один балл.
Поединок во Львове между Шахтером и ЛНЗ закрывал программу 8-го тура УПЛ. Подопечные Арды Турана неожиданно уступили амбициозной команде из Черкасс.
В воскресенье, 5 октября, состоялся центральный матч 8-го тура УПЛ Шахтер – ЛНЗ. "Горняки" в случае победы имели прекрасную возможность оторваться от Динамо в турнирной таблице, пишет 24 Канал.
Как Шахтер проиграл ЛНЗ во Львове?
Команда Арды Турана играла поединок после матча в Лиге конференций с Абердином (3:2). Два дня не хватило для полного восстановления игрокам Шахтера.
Черкасский ЛНЗ на все сто воспользовался проблемами "горняков". Уже на четвертой минуте встречи гости повели в счете. Нигерийский легионер ЛНЗ Обах Проспер завершил фланговый прорыв прострелом на Дениса Кузыка, который ударом в одно касание поразил ворота. Черкащане неожиданно повели в счете.
Казалось, что "горняки" сумеют быстро отыграться, однако этого не произошло. Более того, во втором тайме футболисты ЛНЗ забили Шахтеру еще дважды. Сначала Ассинор увеличил преимущество, а затем Рябов довел счет до разгромного.
К чести "горняков" они сумели забить гол престижа. На 85-й минуте матча Егор Назарина ударом со штрафного метров с 28 забил красавец-гол.
Но это был вечер команды Виталия Пономарева. За несколько минут до завершения матча нигериец Проспер хладнокровно забил четвертый мяч в ворота Ризныка.
Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационный результат – победу ЛНЗ над Шахтером со счетом 4:1.
Шахтер – ЛНЗ 1:4
Голы: Назарина, 85 – Кузик, 14, Ассинор, 61, Рябов, 71, Проспер, 89
Видео голов в матче Шахтер – ЛНЗ
Турнирное положение Шахтера и ЛНЗ
- Несмотря на поражение Шахтер сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Украины. "Горняки" на один балл опережают "Динамо".
- Черкасский ЛНЗ набрал в восьми матчах 14 очков и закрепился на шестом месте. Команда Пономарева на три балла отстает от лидера УПЛ.