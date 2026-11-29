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Об этом сообщил телеграм-канал ТаТоТаке. По его данным, клуб уже направил соответствующую просьбу в УПЛ.

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Почему Шахтер просит перенести матч против Кудровки

Как сообщает телеграм-канал ТаТоТаке, на совещании клубов УПЛ спортивный директор Шахтера озвучил просьбу перенести матч 16-го тура Кудровка – Шахтер на более поздний срок, а именно на весну 2027 года. УПЛ якобы согласилась. Что касается расписания матчей первого тура второго круга УПЛ, то оно еще не опубликовано, чтобы эта информация уже была подтверждена официально.

В оранжево-черных такую просьбу объяснили тем, что клубу нужно начать зимние сборы еще в декабре, поскольку команда хочет лучше подготовиться к 7-му и 8-му турам Лиги чемпионов. В январе 2027 года с разницей в одну неделю горняки сыграют против Лейпцига и против мадридского Реала.

Поэтому заключительный матч года Шахтер проведет не 13 или 14 декабря, ведь именно на эти даты, скорее всего, дирекция УПЛ назначила бы матч горняков против Кудровки, поскольку те на той неделе сыграли бы матч в еврокубках. Заключительным матчем 2026 года для подопечных Турана станет противостояние со Слованом в Лиге чемпионов.

Как Шахтер выступает в текущем сезоне Лиги чемпионов

Горняки провели в Лиге чемпионов уже 5 матчей. Однако только в одном из них одержали победу. Это был матч 5-го тура против греческого АЕКа, в котором Шахтер победил со счетом 3:1. В первом туре еврокубка подопечные Турана сыграли вничью с ПСВ со счетом 1:1.

А вот дальше последовали одни лишь поражения с одинаковым минимальным счетом – 0:1. Так оранжево-черные уступили Интеру, причем в большинстве, Спортингу и Фенербахче.