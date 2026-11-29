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Відповідну інформацію повідомив телеграм-канал ТаТоТаке. За його даними, відповідне прохання клуб уже надіслав в УПЛ.

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Чому Шахтар просить перенести матч проти Кудрівки

Як повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке, на нараді клубів УПЛ спортивний директор Шахтаря озвучив прохання перенести матч 16 туру Кудрівка – Шахтар на пізніший термін, а саме на весну на 2027 року. УПЛ нібито погодилась. Щоправда розклад матчів першого туру другого кола УПЛ ще не опублікувала, щоб ця інформація вже була підтверджена офіційно.

У "помаранчево-чорних" таке прохання пояснили тим, що клубу треба почати зимові збори ще в грудні, оскільки команда хоче краще підготуватися до 7 та 8 турів Ліги чемпіонів. У січні 2027 року з різницею в один тиждень "гірники" зіграють проти Лейпцига та проти мадридського Реалу.

Тож, заключний матч року Шахтар проведе не 13 чи 14 грудня, бо саме на ці дати швидше за все дирекція УПЛ поставила б поєдинок "гірників" проти Кудрівки, оскільки ті на тижні провели б матч у єврокубках. Заключним поєдинком 2026 року для підопіних Турана й стане протистояння зі Слованом у Лізі чемпіонів.

Як Шахтар виступає в поточному сезоні Ліги чемпіонів

"Гірники" провели в Лізі чемпіонів уже 5 поєдинків. Утім лише в одному з них здобули перемогу. Це був матч 5 туру проти грецького АЕКа, в якому Шахтар переміг із рахунком 3:1. У першому турі єврокубка підопічні Турана зіграли внічию з ПСВ з рахунком 1:1.

А ось далі були самі лише поразки з однаковим мінімальним рахунком – 0:1. Так "помаранчево-чорні" поступились Інтеру, до того ж, у більшості, Спортінгу та Фенербахче.