Должны улучшать нашу игру, – Туран прокомментировал победу над Бешикташем в Лиге Европы

В четверг, 24 июля, состоялись матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2025/2026. В одном из них Шахтер на выезде сыграл против Бешикташа.

Матч завершился победой "горняков" со счетом 4:2. Главный тренер Арда Туран прокомментировал победу своих подопечных над "черными орлами", сообщает 24 канал со ссылкой на УПЛ ТВ.

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Что сказал Туран о победе Шахтера?

Арда Туран заявил, что ему было важно победить в родной Турции. Однако судьба раунда еще не решена. Главный тренер Шахтера отметил, что команда принимает позитив, что был в игре, но не должна пропускать простые голы.

Турецкий специалист заверил, что будет работать со своими подопечными. По его мнению, игрокам надо лучше играть один на один при обороне на флангах. Туран отметил, что у него молодая команда с большим потенциалом.

Когда вы говорите, что наша атака была на самом высоком уровне, тогда мы должны были бы забивать еще. Когда ты на топ-уровне, ты не можешь терять столько моментов. Мы должны улучшать нашу игру в чужой штрафной. У нас было еще 2-3 возможности, которые мы должны были реализовать сегодня, их нельзя было терять,

– сказал Туран.

Напомним, что ответный матч Шахтер – Бешикташ состоится через неделю. "Горняки" сыграют против "черных орлов" – 31 июля в 21:00 по киевскому времени в Кракове.

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