Шахтер объявил о трансфере сенсационного новичка УПЛ: какие средства заплатили "горняки"
- Шахтер подписал 22-летнего нигерийского футболиста Проспера Обаха из ЛНЗ, контракт действует до 31 декабря 2030 года.
- По информации "ТаТоТаке", Шахтер заплатил 4,4 миллиона евро за трансфер Обаха.
Шахтер продолжает активно работать на трансферном рынке. "Горняки" подписали первого зимнего новичка, ослабив конкурента в борьбе за чемпионство.
Дончане объявили о подписании Проспера Обаха из черкасского ЛНЗ, что сейчас занимает первое место в турнирной таблице УПЛ 2025 – 2026. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Шахтера.
Что известно о трансфере Оба?
22-летний нигерийский футболист подписал контракт с Шахтером до 31 декабря 2030 года. К команде Обах присоединится после открытия трансферного окна – 1 января 2026 года.
Детали трансфера не разглашаются. Однако по информации "ТаТоТаке", "горняки" заплатили черкасскому клубу 4,4 миллиона евро за подписание нигерийского вингера.
Напомним, что недавно Шахтер обыграл Хамрун Спартанс в Лиге конференций. И таким образом дончане гарантировали себе участие в раунде плей-офф турнир, что начнется в конце зимы 2026 года.
Как новичок Шахтера попал в УПЛ?
Обах является воспитанником Суприм Кингз из Нигерии. Однако в 2022 году нигерийский футболист присоединился к Визеле.
В португальском клубе он начал выступать за молодежную команду U-23. В прошлом сезоне 22-летний вингер попал во взрослую команду, где забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 33 матчах во всех турнирах.
Летом этого года нигериец стал игроком ЛНЗ. В текущем сезоне он забил 7 голов в чемпионате Украины и является одним из лучших бомбардиров элитного дивизиона страны.