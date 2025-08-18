Шахтер приближается к большой продаже в летнее трансферное окно 2025 года. "Горняки" согласились продать одного из лидеров команды в топовый европейский чемпионат.

Кевин покинет донецкий клуб и продолжит карьеру в чемпионате Англии. Шахтер должен получить бешеную сумму за трансфер бразильского футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на Аарона Рамиро.

Куда Шахтер продал Кевина?

По имеющейся информации, Кевин покинет Шахтер и присоединится к Фулхэму. "Дачники" заплатят "горняками" немалые средства за бразильца – 45 миллионов евро.

Также в соглашении по трансферу Кевина в Фулхэм прописаны бонусы. "Горняки" могут получить дополнительные 5 миллионов евро, что зависит от результатов бразильского вингера на футбольном поле.

К слову. Кевин перешел в Шахтер в январе 2024 года. Тогда Палмейрас получил за трансфер бразильца от "горняков" – 12 миллионов евро.

Напомним, что Кевин провел 55 матчей за Шахтер с момента перехода, а также забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. В текущем сезоне бразильский футболист оформил 4 забитых мяча в Лиге Европы.

Ранее сообщалось о том, что Георгий Судаков может покинуть Шахтер летом этого года. Украинским футболистом заинтересовался двукратный победитель Лиги чемпионов.