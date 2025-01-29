История матчей Шахтера против клубов из Германии: победа в Кубке УЕФА и унижение от Баварии
"Горняки" имеют достаточно длинную и разнообразную историю встреч с представителями Бундеслиги. Рассказываем обо всех результатах сражений и статистике очных матчей.
Донецкий Шахтер готовится к своему последнему матчу в Лиге чемпионов 2024-2025. Команда Марино Пушича будет встречаться с финалистом прошлого сезона дортмундской Боруссией, сообщает 24 Канал.
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История игр с немцами
Для "горняков" это будет уже 27-я встреча с клубом из Германии. Чаще Шахтер играл только против итальянцев и испанцев. Несмотря на то, что немцы часто создают проблемы дончанам, в матчах с ними наша команда имеет почти равный баланс.
Шахтер выиграл 9 матчей против команд из Бундеслиги. Еще семь встреч свели к ничьей и 10 – проиграли. Впрочем разница мячей выглядит ужасно для "горняков" – 29:50.
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|СУПЕРНИК
|ДОМА
|НА ВЫЕЗДЕ
|1976-1977
|Кубок УЕФА
|1 раунд
|Динамо Берлин
|3:0
|1:1
|1980-1981
|Кубок УЕФА
|1 раунд
|Айнтрахт
|1:0
|0:3
|2001-2002
|Лига чемпионов
|3 кв. раунд
|Боруссия Д.
|0:2
|1:3
|2004-2005
|Кубок УЕФА
|1/16 финала
|Шальке
|1:1
|1:0
|2005-2006
|Кубок УЕФА
|группа
|Штутгарт
|-
|2:0
|2008-2009
|Кубок УЕФА
|финал
|Вердер
|-
|2:1
|2012-2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|Боруссия Д.
|2:2
|0:3
|2013-2014
|Лига чемпионов
|группа
|Байер
|0:0
|0:4
|2014-2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|Бавария
|0:0
|0:7
|2015-2016
|Лига Европы
|1/16 финала
|Шальке
|0:0
|3:0
|2018-2019
|Лига чемпионов
|группа
|Хоффенхайм
|2:2
|3:2
|2018-2019
|Лига Европы
|1/16 финала
|Айнтрахт
|2:2
|1:4
|2019-2020
|Лига Европы
|1/8 финала
|Вольфсбург
|3:0
|2:1
|2020-2021
|Лига чемпионов
|группа
|Боруссия М.
|0:6
|0:4
|2022-2023
|Лига чемпионов
|группа
|Лейпциг
|0:4
|4:1
|2024-2025
|Лига чемпионов
|основная стадия
|Бавария
|1:5
Интересно, что Шахтер больше матчей выиграл на выезде (5) против немцев, чем дома (3). Также самая главная победа в истории дончан также состоялась в игре против представителя Бундеслиги.
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Матчи против Боруссии
В финале Кубка УЕФА-2009 Шахтер переиграл Вердер (2:1) и получил свой единственный евротрофей. С Боруссией дончане встречались дважды, проведя четыре матча. В сезоне 2001-2002 "шмели" не оставили дончанам шансов в квалификации – 1:3 и 0:2.
Как Шахтер обыгрывал Вердер в Кубке УЕФА:
Второй раз команды пересеклись уже на стадии плей-офф в кампании 2012-2013. В 1/8 финала Шахтер дал бой подопечным Клоппа на своем поле (2:2), но ничего не смог противопоставить на выезде (0:3).
Отметим, что матч Боруссия – Шахтер состоится 29 января в Дортмунде. Начало – в 22:00 по киевскому времени. За тур до финиша Шахтер почти потерял все шансы на плей-офф, занимая 27 место. "Горняки" отстают на три балла от проходной зоны.