Шахтер попытается не вылететь из еврокубков: прогноз на матч против Серветта в Лиге конференций
В четверг, 28 августа, донецкий Шахтер проведет ответный матч плей-офф Лиги конференций-2025/2026 против швейцарского Серветта. Поединок состоится в Швейцарии.
21 августа Шахтер уже принимал Серветт в первом матче плей-офф Лиги конференций текущего сезона. "Горняки" неожиданно не смогли одержать номинально "домашнюю" победу, расписав ничью 1:1, сообщает 24 Канал.
Что известно о противостоянии Серветт – Шахтер?
Уже на 8-й минуте Фомба вывел швейцарский коллектив вперед 0:1. Шахтер несмотря на преимущество в матче сумел отыграться только в середине второго тайма. Ничью для "горняков" спас центрбек Бондарь.
Эта мировая прервала победную серию дончан в очных встречах с Серветтом. Вспомним, что в далеком сезоне-1983/1984 Шахтер дважды победил этого соперника из Швейцарии – 1:0 и 2:1.
К слову. Ответный матч плей-офф Лиги конференций-2025/2026 Серветт – Шахтер начнется 28 августа в 22:00 (по киевскому времени).
Шахтер – единственный украинский соперник в истории Серветта. Зато "горняки" имеют богатую историю игр против клубов из Швейцарии: 4 матча против Базеля (3 победы, одна ничья), 3 поединка против Янг Бойз (2 победы, одно поражение), а также по 2 игры против Цюриха и Лугано (по одной победе и поражению).
К слову, если подготовка Серветта была полностью сконцентрирована на втором поединке против Шахтера, то команда Арды Турана на выходных провела матч 3-го тура УПЛ-2025/2026, в котором победила ровенский Верес 2:0. Голы в составе донецкого клуба забивали Конопля и Тобиас.
Прогноз Favbet
Хотя Шахтер будет гостить на поле Серветта в ответном матче, но Favbet именно победу "горняков" (в основное время) оценивает лучше – 1,86. Зато домашняя победа швейцарского клуба оценена коэффициентом 4,70. Ничья – 3,95.
Также лучшие шансы на проход у дончан – 1,36 против 3,15 на Серветт.
То, что команды пробьют тотал голов больше 2,5 – 1,67.
Есть большая вероятность, что оба коллектива отметятся голами: так – 1,63; нет – 2,24. Лучший коэффициент стоит на первый мяч в матче от команды Турана – 1,62, а вот на первый гол в поединке от хозяев – 2,61.
Диапазон результативных ударов (2-3) – 1,93.