Шахтер – Спортинг: во сколько начнется матч Лиги чемпионов

Шахтер из Донецка во вторник, 3 ноября, сыграет с португальским Спортингом. Команды проведут матч в рамках 4-го тура Лиги чемпионов сезона 2026/2027.

Матч Шахтер – Спортинг начнется в 19:45, сообщает 24 Канал. Игра между командами состоится на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж", который формально является домашним для украинского клуба.

Когда начнется матч Шахтер – Спортинг

В Украине матч в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, который является официальным транслятором Лиги чемпионов. Трансляции матча будет предшествовать аналитическая студия MEGOGO, которая начнется в 18:45.

Отметим, что бесплатной трансляции матча между Шахтером и Спортингом не будет. Матч доступен на OTT-платформе в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Результаты Шахтера в Лиге чемпионов

Шахтер – единственный представитель Украины в еврокубках. "Горняки" уже сыграли три матча в Лиге чемпионов, по итогам которых набрали 4 очка.

Так, дончане разделили очки с ПСВ (1:1), победили АЕК (3:1) и уступили Интеру (1:0).

После трех туров украинский клуб занимает 17-е место в в турнирной таблице, что гарантирует участие в раунде плей-офф. Помимо матча против Спортинга, Шахтера ждут как минимум еще четыре матча в Лиге чемпионов на групповом этапе.