Шахтер – Спортинг: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Прямая трансляция матча Шахтер – Спортинг будет доступна для просмотра на медиасервисе MEGOGO, сообщает 24 Канал. Игра состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнется в 19:45.

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Матч Шахтер – Спортинг покажет MEGOGO

Поединок Шахтера будет доступен на OTT-платформе в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Бесплатной трансляции матча между Шахтером и Спортингом не будет.

Отметим, что трансляции матча будет предшествовать аналитическая студия MEGOGO, которая начнется в 18:45. Ведущий и гости студии проанализируют детали предстоящего матча Лиги чемпионов.

Статистика! Ранее в официальных европейских кубках Шахтер и Спортинг пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда португальский клуб одержал две минимальные победы с одинаковым счетом 1:0.

Шахтер в турнирной таблице Лиги чемпионов

Шахтер в матче против Спортинга мотивирован реабилитироваться за поражение от миланского Интера в предыдущем туре.

Также "горняки" стремятся развить локальный успех после старта в Лиге чемпионов и закрепиться в середине общей турнирной таблицы.

Напомним, в предыдущих турах дончане сыграли вничью на выезде с ПСВ (1:1), а также убедительно обыграли в Лондоне греческий АЕК (3:1).

Благодаря этим результатам украинский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице, что позволяет ему выйти в 1/16 финала.