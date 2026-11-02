Шахтар – Спортінг: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Пряма трансляція матчу Шахтар – Спортінг буде доступна для перегляду на медіасервісі MEGOGO, повідомляє 24 Канал. Гра відбудеться у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж" і розпочнеться о 19:45.

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Матч Шахтар – Спортінг покаже MEGOGO

Поєдинок Шахтаря буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Безплатної трансляції гри між Шахтарем і Спортіном – не буде.

Зазначимо, що трансляції матчу передуватиме аналітична студія MEGOGO, яка розпочнеться о 18:45. Ведучий і гості студії проаналізують деталі прийдешньої гри Ліги чемпіонів.

Статистика! Раніше в офіційних європейських кубках Шахтар і Спортінг перетиналися на груповій стадії Ліги чемпіонів у 2008 році. Тоді португальський клуб здобув дві мінімальні перемоги з однаковим рахунком 1:0.

Шахтар у турнірній таблиці Ліги чемпіонів

Шахтар у грі проти Спортінга мотивований реабілітуватися за поразку від міланського Інтера в попередньому турі.

Також "гірники" прагнуть розвинути локальний успіх після старту в Лізі чемпіонів та закріпитися в середині загальної турнірної таблиці.

Нагадаємо, у минулих турах донеччани вибороли гостьову нічию з ПСВ (1:1), а також переконливо переграти в Лондоні грецький АЕК (3:1).

Завдяки цим результатам український клуб посідає 17-ту сходинку в турнірній таблиці, яка дозволяє зіграти в 1/16 фіналу.