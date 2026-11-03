Шахтар – Спортінг: о котрій годині початок матчу Ліги чемпіонів

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Поєдинок Шахтар – Спортінг розпочнеться о 19:45, повідомляє 24 Канал. Гра між команди відбудеться на лондонському стадіоні "Стемфорд Бридж", який є формально домашнім для українського клубу.

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Коли розпочнеться матч Шахтар – Спортінг

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором Ліги чемпіонів. Трансляції матчу передуватиме аналітична студія MEGOGO, яка розпочнеться о 18:45.

Зауважимо, безплатної трансляції гри між Шахтарем і Спортіном не буде. Поєдинок доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Результати Шахтаря у Лізі чемпіонів

Шахтар – єдиний представник України у єврокубках. "Гірники" вже зіграли три матчі в Лізі чемпіонів, за підсумками яких набрали 4 очки.

Так, донеччани розділили очки з ПСВ (1:1), перемогли АЕК (3:1) та програли Інтеру (1:0).

Після трьох турів український клуб посідає 17-те місце у турнірній таблиці, яке гарантує участь у раунді плей-оф. Окрім поєдинку проти Спортінга, на Шахтар очікують щонайменше ще чотири матчі у Лізі чемпіонів на груповому етапі.