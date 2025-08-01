В новом выпуске шоу “Карьерная лестница” блогер Макс Клименко попытался угадать, чем занимается его звездный гость. Легендарный центровой НБА Шакил О'Нил. Баскетболист рассказал о своей образовательной инициативе “Shaq Scholars", пишет 24 Канал со ссылкой на Макса Клименко.

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Легенда НБА в видео

Формат проекта предусматривает, что ведущий пытается угадать, чем занимается его собеседник, задавая ему коварные вопросы. На этот раз Шак представил свою новую инициативу, а именно образовательную программу "Shaq Scholars", которая предоставляет стипендии студентам колледжа Кампус.

Чтобы добавить драйва к игре, О'Нил предложил забавное условие. Если Макс ошибется, получит пощечину по ягодицам. И таки получил. Легенда НБА с улыбкой сдержал обещание, а видео с моментом мгновенно взорвало сеть.

"Карьерная лестница" с О'Нилом: смотрите видео

Напомним, что недавно на Евро сын Кличко получил тяжелую травму на Евро.