Пяткой и через себя: сын легенды сборной Нидерландов забил два сумасшедших гола за Фейеноорд

Легендарный форвард Робин ван Перси является одним из лучших нидерландских игроков в истории. Сейчас экс-форвард Арсенала и Манчестер Юнайтед строит уже карьеру тренера.

Робин возглавляет родной Фейеноорд, в котором начинал и завершал карьеру. Более того, под руководством ван Перси в команде играет и его сын Шакил, сообщает 24 Канал.

По теме С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг: игрок должен вернуться к тренировкам с Челси – СМИ

Как зажег Шакил ван Перси?

19-летний нападающий только начинает делать свои первые шаги во взрослом футболе. Впрочем, в минувшие выходные ван Перси-младший зажег в матче чемпионата Нидерландов.

Фейеноорд играл роттердамское дерби против Спарты и уступал соседям по городу 1:3. В конце концов во втором тайме Робин ван Перси выпустил своего сына на замену.

Для него это был лишь четвертый матч за Фейеноорд. В итоге Шакил помог роттердамцам создать камбэк, забив два гола под занавес матча.

Сын ван Перси забил шикарный дубль: смотреть видео

Причем оба мяча стали настоящим украшением игры. сначала парень пяткой точно замкнул прострел с фланга. А всего через минуту ван Перси-младший сравнял счет крутым ударом через себя.

Однако удержать ничью Фейеноорду не удалось, ведь Спарта забила победный гол уже в компенсированное время (3:4). После 19-ти туров Фейеноорд идет вторым в Эредивизи, опережая Аякс на два балла. ПСВ является лидером с 16-очковым запасом.

Что известно о Робине ван Перси?