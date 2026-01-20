Робин возглавляет родной Фейеноорд, в котором начинал и завершал карьеру. Более того, под руководством ван Перси в команде играет и его сын Шакил, сообщает 24 Канал.
По теме С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг: игрок должен вернуться к тренировкам с Челси – СМИ
Как зажег Шакил ван Перси?
19-летний нападающий только начинает делать свои первые шаги во взрослом футболе. Впрочем, в минувшие выходные ван Перси-младший зажег в матче чемпионата Нидерландов.
Фейеноорд играл роттердамское дерби против Спарты и уступал соседям по городу 1:3. В конце концов во втором тайме Робин ван Перси выпустил своего сына на замену.
Для него это был лишь четвертый матч за Фейеноорд. В итоге Шакил помог роттердамцам создать камбэк, забив два гола под занавес матча.
Сын ван Перси забил шикарный дубль: смотреть видео
Причем оба мяча стали настоящим украшением игры. сначала парень пяткой точно замкнул прострел с фланга. А всего через минуту ван Перси-младший сравнял счет крутым ударом через себя.
Однако удержать ничью Фейеноорду не удалось, ведь Спарта забила победный гол уже в компенсированное время (3:4). После 19-ти туров Фейеноорд идет вторым в Эредивизи, опережая Аякс на два балла. ПСВ является лидером с 16-очковым запасом.
Что известно о Робине ван Перси?
- Нападающий провел яркую карьеру на Родине, а также в АПЛ и Турции. Робин успел поиграть за Фейеноорд, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Фенербахче.
- В составе роттердамцев ван Перси выигрывал Кубок УЕФА в 2002 году. Однако наибольшего успеха игрок достиг в английских командах.
- Вместе с Арсеналом голландец выходил в финал Лиги чемпионов, а с МЮ становился чемпионом АПЛ. Также ван Перси дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии.
- За сборную Нидерландов Робин сыграл 102 матча, оформив 50 голов. Это позволяет ему быть вторым лучшим бомбардиром в истории "оранжевых".