Шакур Стивенсон деклассировал обидчика Ломаченко, установив чемпионский рекорд

В США на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся грандиозный вечер бокса. Его главным событием стал поединок между Шакуром Стивенсоном и Теофимо Лопесом за титул WBO в первом полусреднем весе.

Для Теофимо это была четвертая защита пояса, которым он владел с лета 2023 года. При этом Шакур дебютировал в новом для себя дивизионе, информирует 24 Канал.

Как прошел бой Стивенсон – Лопес?

Чемпион WBC в легком весе со старта захватил инициативу. Он перебивал своего оппонента, забирая уверенно раунды по очкам.

В четвертой 3-минутке Стивенсон едва не отправил соперника в нокдаун после удара левой в корпус, однако Лопес смог удержаться на ногах. Чемпионские раунды Теофимо завершал с рассечением и пытался найти свой шанс в нокауте.

Однако Шакур справился с давлением и одержал уверенную победу единогласным решением судей. Все рефери зафиксировали одинаковый счет 119:109, отдав новоиспеченному чемпиону преимущество в 11 из 12 раундов.

Смотрите видеообзор боя Стивенсон – Лопес

К слову. В 2020 году Теофимо Лопес был соперником Василия Ломаченко. Он нанес боксеру из Украины второе поражение в карьере в битве за звание абсолютного чемпиона мира.

Отметим, что в андеркарде этого вечера бокса дрался Кейшон Дэвис, который ранее отобрал у Дениса Беринчика чемпионский пояс WBO в легком весе. Он также дебютировал в первом полусреднем весе и одолел техническим нокаутом Джемейна Ортиса.

Что известно о карьере Шакура Стивенсона?