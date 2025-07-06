Украинский боксер эффектно вернулся на ринг, уничтожив соперника брутальным нокаутом

В ночь с 5 на 6 июля состоялся грандиозный вечер бокса в городе Шривпорт (США). Украинский боксер Тарас Шелестюк вернулся на ринг после трехлетней паузы.

Первым соперником Шелестюка после длительного перерыва стал американец Роддрикус Ливси. Украинский боксер одержал эффектную победу над оппонентом, сообщает 24 канал.

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Результат боя Шелестюк – Ливси

Тарас Шелестюк уверенно чувствовал себя в ринге после перерыва в три года. С самого начала поединка украинский боксер чувствовал себя уверенно и завладел инициативой, навязав свой бой Роддрикусу Ливси.

Во втором раунде Шелестюк загнал Ливси в угол и провел замечательную серию ударов, забив американского боксера. Украинец эффектным левым хуком отлично попал в голову соперника, который в итоге завалился на канвас – досрочная победа Тараса.

Шелестюк нокаутировал Ливси: смотрите видео

Добавим, что для Тараса Шелестюка этот бой стал первым с марта 2022 года. Последний раз украинский боксер дрался в поединке против Габриэля Маэстре, где была зафиксирована ничья.

К слову. Тарас Шелестюк выигрывал чемпионат мира в 2011 году. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году украинский боксер завоевал бронзовую медаль.

Напомним, что сначала Тарас Шелестюк должен был драться против Кристиана Хавьера Аялы – 30 января в Монреале. Однако поединок был отменен из-за травмы аргентинского боксера.