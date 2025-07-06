Первым соперником Шелестюка после длительного перерыва стал американец Роддрикус Ливси. Украинский боксер одержал эффектную победу над оппонентом, сообщает 24 канал.

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Результат боя Шелестюк – Ливси

Тарас Шелестюк уверенно чувствовал себя в ринге после перерыва в три года. С самого начала поединка украинский боксер чувствовал себя уверенно и завладел инициативой, навязав свой бой Роддрикусу Ливси.

Во втором раунде Шелестюк загнал Ливси в угол и провел замечательную серию ударов, забив американского боксера. Украинец эффектным левым хуком отлично попал в голову соперника, который в итоге завалился на канвас – досрочная победа Тараса.

Шелестюк нокаутировал Ливси: смотрите видео

Добавим, что для Тараса Шелестюка этот бой стал первым с марта 2022 года. Последний раз украинский боксер дрался в поединке против Габриэля Маэстре, где была зафиксирована ничья.

К слову. Тарас Шелестюк выигрывал чемпионат мира в 2011 году. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году украинский боксер завоевал бронзовую медаль.

Напомним, что сначала Тарас Шелестюк должен был драться против Кристиана Хавьера Аялы – 30 января в Монреале. Однако поединок был отменен из-за травмы аргентинского боксера.