Першим суперником Шелестюка після тривалої перерви став американець Роддрікус Лівсі. Український боксер здобув ефектну перемогу над опонентом, повідомляє 24 канал.

Читайте також Син легенди боксу в першому раунді брутально "розмотав" суперника: відео нокауту

Результат бою Шелестюк – Лівсі

Тарас Шелестюк впевнено почувався у рингу після перерви у три роки. З самого початку поєдинку український боксер почувався впевнено та заволодів ініціативою, нав'язавши свій бій Роддрікусу Лівсі.

У другому раунді Шелестюк загнав Лівсі у кут та провів чудову серію ударів, забивши американського боксера. Українець ефектним лівим хуком відмінно влучив у голову суперника, який у підсумку завалився на канвас – дострокова перемога Тараса.

Шелестюк нокаутував Лівсі: дивіться відео

Додамо, що для Тараса Шелестюка цей бій став першим з березня 2022 року. Востаннє український боксер бився у поєдинку проти Габріеля Маестре, де було зафіксовано нічию.

До слова. Тарас Шелестюк вигравав чемпіонат світу у 2011 році. На Олімпіаді у Лондоні у 2012 році український боксер завоював бронзову медаль.

Нагадаємо, що спочатку Тарас Шелестюк мав битись проти Крістіана Хав'єра Аяли – 30 січня у Монреалі. Проте поєдинок було скасовано через травму аргентинського боксера.