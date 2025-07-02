Поєдинок першої середньої ваги за регламентом мав тривати шість раундів. Проте переможець був визначений уже в першій 3-хвилинці, повідомляє 24 Канал.

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Холіфілд-молодший переміг стильно

Син легендарного Евандера Холіфілда зі старту продемонстрував, що має вищий клас. Це було видно неозброєним оком по роботі рук і футворку.

Холіфілд-молодший швидко почав домінувати. Під час однієї з атак він влучив лівим хуком у голову Латревеону Гранту та затиснув його в кутку.

Після цього пройшов майже ідентичний удав й опонент Евана Холіфілда намагався закритися у блоці. Але згодом усе ж таки пропустив з правої в щелепу й остаточно втратив рівновагу.

Рефері відкрив рахунок, але Грант зміг підвестися. Проте, оцінивши стан боксера, суддя вирішив зупинити бій, зафіксувавши технічну перемогу сина Холіфілда.

Як Холіфілд-молодший нокаутував Гранта: дивіться відео

До слова. Для сина Евандера Холіфілда це був 13-й поєдинок на професійному рівні. У них він здобув 12 перемог, з яких вісім нокаутом.

Нагадаємо, що головною подією цього вечора боксу був бій Сергія Дерев'янченка проти Джеремі Рамоса. Український боксер нокаутував суперника в шостому раунді.