Поединок первого среднего веса по регламенту должен был длиться шесть раундов. Однако победитель был определен уже в первой 3-минутке, сообщает 24 Канал.

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Холифилд-младший победил стильно

Сын легендарного Эвандера Холифилда со старта продемонстрировал, что имеет высший класс. Это было видно невооруженным глазом по работе рук и футворку.

Холифилд-моладший быстро начал доминировать. Во время одной из атак он попал левым хуком в голову Латревеону Гранту и зажал его в углу.

После этого прошел почти идентичный удав и оппонент Эвана Холифилда пытался закрыться в блоке. Но впоследствии все же пропустил с правой в челюсть и окончательно потерял равновесие.

Рефери открыл счет, но Грант смог подняться. Однако, оценив состояние боксера, судья решил остановить бой, зафиксировав техническую победу сына Холифилда.

Как Холифилд-младший нокаутировал Гранта: смотрите видео

К слову. Для сына Эвандера Холифилда это был 13-й поединок на профессиональном уровне. В них он одержал 12 побед, из которых восемь нокаутом.

Напомним, что главным событием этого вечера бокса был бой Сергея Деревянченка против Джереми Рамоса. Украинский боксер нокаутировал соперника в шестом раунде.