Непобежденный украинский боксер деклассировал венесуэльца в Эквадоре

Украинский боксер Тарас Шелестюк провел поединок в Эквадоре. Соперником чемпиона мира среди любителей был венесуэлец Энтони Саэз.

В ночь с 8 на 9 ноября в Эквадоре на арене "Coliseo Julio Cesar Hidalgo" состоялся вечер бокса. Главным поединком шоу стал бой украинца Тараса Шелестюка и венесуэльца Энтони Саеза, пишет 24 Канал.

Читайте также Названо условие, при котором Усик согласится на бой с Уордли

Как завершился бой Шелестюк – Саез?

В Эквадоре Тараса Шелестюка поддерживала значительная группа болельщиков. 39-летний боксер не подвел своих фанатов. Уроженец Донецкой области одержал уверенную победу по итогам 10 раундов

На протяжении всего поединка Тарас владел инициативой и наносил больше ударов. Соперник не выдерживал предложенного темпа. В итоге судьи единогласно отдали победу Шелестюку.

Видео боя Шелестюк – Саез (начало с 6:00:00)

Тарас Шелестюк одержал свою 21 победу на профессиональном ринге. А вот венесуэлец Энтони Саез потерпел седьмое поражение.

Какие результаты Шелестюка на боксерском ринге?

Тарас Шелестюк родился 30 ноября 1985 года в Макеевке Донецкой области. Боксом начал заниматься в 14 лет.

На любительском уровне Тарас имел блестящую карьеру. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне и становился чемпионом мира в 2011 году в полусреднем весе.

Профессиональную карьеру начал в 2013 году. По данным BoxRec украинец провел 22 поединка, в которых одержал 21 победу (12 нокаутом), а еще один бой завершился вничью.

Шелестюк владел региональными титулами WBA Inter-Continental и WBO-NABO.

Ранее сообщалось, что боксерская организация WBO может отобрать у Александра Усика свой пояс. Украинскому боксеру нужно провести обязательную защиту титула.