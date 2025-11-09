Непобежденный украинский боксер деклассировал венесуэльца в Эквадоре
- Тарас Шелестюк победил венесуэльца Энтони Саеза в Эквадоре, продемонстрировав доминирование на протяжении всех 10 раундов.
- Шелестюк одержал свою 21 победу на профессиональном ринге, а Саез потерпел седьмое поражение.
Украинский боксер Тарас Шелестюк провел поединок в Эквадоре. Соперником чемпиона мира среди любителей был венесуэлец Энтони Саэз.
В ночь с 8 на 9 ноября в Эквадоре на арене "Coliseo Julio Cesar Hidalgo" состоялся вечер бокса. Главным поединком шоу стал бой украинца Тараса Шелестюка и венесуэльца Энтони Саеза, пишет 24 Канал.
Как завершился бой Шелестюк – Саез?
В Эквадоре Тараса Шелестюка поддерживала значительная группа болельщиков. 39-летний боксер не подвел своих фанатов. Уроженец Донецкой области одержал уверенную победу по итогам 10 раундов
На протяжении всего поединка Тарас владел инициативой и наносил больше ударов. Соперник не выдерживал предложенного темпа. В итоге судьи единогласно отдали победу Шелестюку.
Видео боя Шелестюк – Саез (начало с 6:00:00)
Тарас Шелестюк одержал свою 21 победу на профессиональном ринге. А вот венесуэлец Энтони Саез потерпел седьмое поражение.
Какие результаты Шелестюка на боксерском ринге?
- Тарас Шелестюк родился 30 ноября 1985 года в Макеевке Донецкой области. Боксом начал заниматься в 14 лет.
- На любительском уровне Тарас имел блестящую карьеру. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне и становился чемпионом мира в 2011 году в полусреднем весе.
- Профессиональную карьеру начал в 2013 году. По данным BoxRec украинец провел 22 поединка, в которых одержал 21 победу (12 нокаутом), а еще один бой завершился вничью.
- Шелестюк владел региональными титулами WBA Inter-Continental и WBO-NABO.
