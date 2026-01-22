Укр Рус
22 января, 14:31
2

Шевченко обратился к игрокам сборной Украины: что произошло

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Андрей Шевченко пообщался с игроками сборной Украины по футзалу перед их первым матчем на Евро-2026, пожелав успехов.
  • Сборная Украины по футзалу начинает чемпионат Европы поединком против Армении, который состоится в Каунасе в 17:00 по киевскому времени.

В четверг, 22 января, сборная Украины по футзалу начинает свой путь на чемпионате Европы-2026. К нему "сине-желтые" подходят в статусе одного из главных фаворитов турнира.

Перед первой игрой с командой пообщался легендарный Андрей Шевченко. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Что сказал Шевченко о Евро-2026 по футзалу?

Глава УАФ поговорил по видеосвязи с игроками. Он пожелал им успехов и вдохновил наших сборников на победу.

Встретился со сборной, которая сегодня начинает участие в футзальном Евро матчем против Армении. В день соборности Украины желаю игрокам выступить единой командой. Болеем за вас,
– написал Шевченко.


Шевченко пообщался со сборной Украины по футзалу / Фото УАФ

Справка. Матч Украина – Армения состоится в Каунасе. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет дебютный чемпионат Европы для армян. Украина же на предыдущем континентальном первенстве дошла до полуфинала.

Что известно о сборной Украины на Евро-2026?

  • "Сине-желтые" занимают восьмое место в рейтинге ФИФА. Из европейских сборных, которые сыграют на турнире, выше находятся только Португалия и Испания (вторая и третья строчки соответственно).

  • На групповом этапе Украина сыграет также против Литвы и Чехии. Первые две команды квартета выйдут в четвертьфинал.

  • Сейчас наша сборная является действующим призером чемпионата мира. Подопечные Александра Косенко в матче за историческую "бронзу" разгромили Францию со счетом 7:1.