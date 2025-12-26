Весной сборная Украины проведет номинально домашний матч раунда плей-офф отбора на ЧМ-2026. Андрей Шевченко в интервью шведским СМИ рассказал о стоимости организации такого поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dagens Nyheter.

Сколько стоит организация матча сборной Украины за рубежом?

В условиях войны руководство УАФ не может рассчитывать на помощь государства, а потому ищет деньги самостоятельно, привлекая спонсоров.

Мы тратим огромные средства на эти матчи, не имея возможности заполнить стадионы. Для нас сыграть домашний матч на чужом поле стоит примерно в пять раз дороже. Наши спонсоры находятся в стране, где идет война, и их ресурсы ограничены. Я не могу обратиться к правительству с требованием выделить деньги, поскольку их внимание сосредоточено на спасении страны,

– сказал Шевченко.

Отметим, что сборная Украины уже четыре года играет домашние матчи на выезде. Подавляющее большинство таких поединков прошли в соседней Польше. Также "сине-желтые" арендовали стадионы в Словакии и Испании.

К слову. Андрей Шевченко высказался относительно замороженных средств от продажи Челси Романом Абрамовичем. Президент УАФ сообщил, что больше не общается с российским олигархом.

Где и когда Украина будет играть следующий матч?