Навесні збірна України проведе номінально домашній матч раунду плей-оф відбору на ЧС-2026. Андрій Шевченко в інтерв'ю шведським ЗМІ розповів про вартість організації такого поєдинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dagens Nyheter.
Скільки коштує організація матчу збірної України за кордоном?
В умовах війни керівництво УАФ не може розраховувати на допомогу держави, а тому шукає гроші самотужки, залучаючи спонсорів.
Ми витрачаємо величезні кошти на ці матчі, не маючи можливості заповнити стадіони. Для нас зіграти домашній матч на чужому полі коштує приблизно у п’ять разів дорожче. Наші спонсори перебувають у країні, де йде війна, і їхні ресурси обмежені. Я не можу звернутися до уряду з вимогою виділити гроші, оскільки їхня увага зосереджена на порятунку країни,
– зауважив Шевченко.
Зазначимо, що збірна України вже чотири роки грає домашні матчі на виїзді. Переважну більшість таких поєдинків пройшли у сусідній Польщі. Також "синьо-жовті" орендували стадіони у Словаччині та Іспанії.
До слова. Андрій Шевченко висловився стосовно заморожених коштів від продажу Челсі Романом Абрамовичем. Президент УАФ повідомив, що більше не спілкується з російським олігархом.
Де та коли Україна гратиме наступний матч?
- Команда Сергія Реброва завершила відбірковий турнір на ЧС-2026 на другому місці групи D. "Синьо-жовті" здобули право боротися за вихід на Мундіаль через матчі плей-оф.
- 26 березня у півфінальному поєдинку Україна зустрінеться зі Швецією. За інформацією УАФ, цей номінально домашній матч проходитиме в іспанській Валенсії на арені "Естадіо Сьютат де Валенсія".
- У разі успіху "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем двобою Польща – Албанія. Фінальна гра за вихід на ЧС-2026 запланована на 31 березня.