Навесні збірна України проведе номінально домашній матч раунду плей-оф відбору на ЧС-2026. Андрій Шевченко в інтерв'ю шведським ЗМІ розповів про вартість організації такого поєдинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dagens Nyheter.

Скільки коштує організація матчу збірної України за кордоном?

В умовах війни керівництво УАФ не може розраховувати на допомогу держави, а тому шукає гроші самотужки, залучаючи спонсорів.

Ми витрачаємо величезні кошти на ці матчі, не маючи можливості заповнити стадіони. Для нас зіграти домашній матч на чужому полі коштує приблизно у п’ять разів дорожче. Наші спонсори перебувають у країні, де йде війна, і їхні ресурси обмежені. Я не можу звернутися до уряду з вимогою виділити гроші, оскільки їхня увага зосереджена на порятунку країни,

– зауважив Шевченко.

Зазначимо, що збірна України вже чотири роки грає домашні матчі на виїзді. Переважну більшість таких поєдинків пройшли у сусідній Польщі. Також "синьо-жовті" орендували стадіони у Словаччині та Іспанії.

До слова. Андрій Шевченко висловився стосовно заморожених коштів від продажу Челсі Романом Абрамовичем. Президент УАФ повідомив, що більше не спілкується з російським олігархом.

Де та коли Україна гратиме наступний матч?