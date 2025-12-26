Перший заступник голови комітету Держдуми Росії з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев прокоментував заяву Шевченка. Депутат звинуватив українську легенду у розпалюванні ворожнечі, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "Спорт-Експрес".

Як Росії відреагували на заяву Шевченка?

У найгірших традиціях російської пропаганди Свищев назвав "фашистськими" слова володаря "Золотого м'яча-2004". За кремлівською методичкою він звинуватив Шевченка у націоналізмі та переслідуванні російських атлетів.

Колись відомий футболіст, один із найкращих гравців у світі, який народився в Радянському Союзі, розмовляє російською мовою, заявляє такі речі, які жодного стосунку до спорту не мають. Шевченко прочитав з папірця, який йому дали політичні лідери України. Шкода, що МОК не відреагує на це. Такі гасла є націоналістичними, фашистськими. Ніхто не має права закликати світову спільноту відсторонювати атлетів за національною ознакою,

– заявив Свищев.

Подібна маячня народилася і у голові олімпійської чемпіонки та депутатки Держдуми Світлани Журової. Вона назвала країни, які начебто вимагає покарати Шевченко.

Тобто Україна хоче сама з собою змагатися?! Ми бачимо тенденцію – поїзд дружніх країн, як я його називаю, їде в Росію, і все більше охочих в нього заскочити. Якби Шевченко заявив про необхідність покарати Росію – це ми вже чули не раз, але він говорить про інші країни. І як вони будуть ставитися до України після цього? По суті його слова стосуються Китаю, Індії, Бразилії, низки африканських держав. І їм тут кажуть, з ким дружити, з ким виступати. Що це за новини?

– цитує Журову Советский спорт.

Які слова Шевченка обурили росіян?