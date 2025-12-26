Перший заступник голови комітету Держдуми Росії з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев прокоментував заяву Шевченка. Депутат звинуватив українську легенду у розпалюванні ворожнечі, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "Спорт-Експрес".
Як Росії відреагували на заяву Шевченка?
У найгірших традиціях російської пропаганди Свищев назвав "фашистськими" слова володаря "Золотого м'яча-2004". За кремлівською методичкою він звинуватив Шевченка у націоналізмі та переслідуванні російських атлетів.
Колись відомий футболіст, один із найкращих гравців у світі, який народився в Радянському Союзі, розмовляє російською мовою, заявляє такі речі, які жодного стосунку до спорту не мають. Шевченко прочитав з папірця, який йому дали політичні лідери України. Шкода, що МОК не відреагує на це. Такі гасла є націоналістичними, фашистськими. Ніхто не має права закликати світову спільноту відсторонювати атлетів за національною ознакою,
– заявив Свищев.
Подібна маячня народилася і у голові олімпійської чемпіонки та депутатки Держдуми Світлани Журової. Вона назвала країни, які начебто вимагає покарати Шевченко.
Тобто Україна хоче сама з собою змагатися?! Ми бачимо тенденцію – поїзд дружніх країн, як я його називаю, їде в Росію, і все більше охочих в нього заскочити. Якби Шевченко заявив про необхідність покарати Росію – це ми вже чули не раз, але він говорить про інші країни. І як вони будуть ставитися до України після цього? По суті його слова стосуються Китаю, Індії, Бразилії, низки африканських держав. І їм тут кажуть, з ким дружити, з ким виступати. Що це за новини?
– цитує Журову Советский спорт.
Які слова Шевченка обурили росіян?
- Нещодавно президент УАФ Андрій Шевченко висловився щодо участі російських та білоруських спортсменів у зимових Олімпійських іграх у нейтральному статусі.
- Легендарний футболіст закликав виключити з міжнародних змагань усі країни, які стоять на боці Росії. Санкції до країни-агресорки та її союзників мають діяти доки триває війна. Шевченко закликав чинити тиск з усіх боків одночасно.
- Раніше президент УАФ висловився щодо мирних перемовин, які тривали у Маямі між США та Україною. Він закликав до підписання справедливої угоди.