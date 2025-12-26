"Тратим огромные средства": Шевченко раскрыл стоимость матча сборной Украины за рубежом
- Андрей Шевченко сообщил, что организация домашних матчей сборной Украины за рубежом стоит в пять раз дороже из-за невозможности заполнить стадионы.
- Следующий матч плей-офф отбора на ЧМ-2026 Украина проведет 26 марта против Швеции в испанской Валенсии.
Национальная сборная Украины из-за вооруженной агрессии России вынуждена проводить домашние поединки за рубежом. Президент УАФ Андрей Шевченко поделился подробностями сметы таких матчей.
Весной сборная Украины проведет номинально домашний матч раунда плей-офф отбора на ЧМ-2026. Андрей Шевченко в интервью шведским СМИ рассказал о стоимости организации такого поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dagens Nyheter.
Сколько стоит организация матча сборной Украины за рубежом?
В условиях войны руководство УАФ не может рассчитывать на помощь государства, а потому ищет деньги самостоятельно, привлекая спонсоров.
Мы тратим огромные средства на эти матчи, не имея возможности заполнить стадионы. Для нас сыграть домашний матч на чужом поле стоит примерно в пять раз дороже. Наши спонсоры находятся в стране, где идет война, и их ресурсы ограничены. Я не могу обратиться к правительству с требованием выделить деньги, поскольку их внимание сосредоточено на спасении страны,
– сказал Шевченко.
Отметим, что сборная Украины уже четыре года играет домашние матчи на выезде. Подавляющее большинство таких поединков прошли в соседней Польше. Также "сине-желтые" арендовали стадионы в Словакии и Испании.
К слову. Андрей Шевченко высказался относительно замороженных средств от продажи Челси Романом Абрамовичем. Президент УАФ сообщил, что больше не общается с российским олигархом.
Где и когда Украина будет играть следующий матч?
- Команда Сергея Реброва завершила отборочный турнир на ЧМ-2026 на втором месте группы D. "Сине-желтые" получили право бороться за выход на Мундиаль через матчи плей-офф.
- 26 марта в полуфинальном поединке Украина встретится со Швецией. По информации УАФ, этот номинально домашний матч будет проходить в испанской Валенсии на арене "Эстадио Сьютат де Валенсия".
- В случае успеха "сине-желтые" встретятся с победителем поединка Польша – Албания. Финальная игра за выход на ЧМ-2026 запланирована на 31 марта.