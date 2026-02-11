Роспропаганда в панике: шлем Гераскевича на Олимпиаде назвали "согласованной с Зеленским" акцией

Российские СМИ атаковали скелетониста Владислава Гераскевича и Президента Зеленского из-за шлема, который чтит погибших украинских спортсменов. Они считают, что это была "спланированная провокация".

На свои первые тренировки во время Олимпиады-2026 Гераскевич вышел в "шлеме памяти", на котором изображены спортсмены, погибшие во время полномасштабного вторжения в Украину. Российское издание "Спорт-Экспресс" назвало это политической акцией, которой руководило высшее руководство во главе с Владимиром Зеленским.

Что именно не понравилось российской пропаганде?

Пропагандисты заявили, что скелетонист якобы нарушил правила Олимпийских игр, надев “шлем памяти”.

Кремлевские медиа не уточняют обстоятельств гибели изображенных украинцев – лишь акцентируют на якобы политической природе шлема.

Провокация со "шлемом памяти", скорее всего, согласована с руководством Украины. По крайней мере Владимир Зеленский практически сразу отреагировал на запрет МОК, выступив в поддержку демарша, который "напоминает о глобальной роли спорта и исторической миссии олимпийского движения как такового", – добавили росСМИ.

Как отреагировали Украина и мир?

Несмотря на запрет МОК, Владислав Гераскевич продолжает выходить на тренировки в "шлеме памяти" и намерен выступать в нем даже в соревновательный день.

Нацкомитет обратился в МОК с просьбой разрешить этот шлем, отмечая, что он отвечает всем требованиям безопасности и не содержит политических лозунгов.

Международный олимпийский комитет вместо шлема позволил использовать черную повязку, пишет DW, но Гераскевич пока не согласился на компромисс.

Значение "шлема памяти" Гераскевича