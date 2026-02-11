Роспропаганда в панике: шлем Гераскевича на Олимпиаде назвали "согласованной с Зеленским" акцией
- Российские СМИ обвинили скелетониста Владислава Гераскевича в политической провокации из-за шлема, который чтит погибших украинских спортсменов.
- Международный олимпийский комитет запретил шлем, однако Гераскевич продолжает его использовать, а Национальный олимпийский комитет Украины поддерживает его позицию.
Российские СМИ атаковали скелетониста Владислава Гераскевича и Президента Зеленского из-за шлема, который чтит погибших украинских спортсменов. Они считают, что это была "спланированная провокация".
На свои первые тренировки во время Олимпиады-2026 Гераскевич вышел в "шлеме памяти", на котором изображены спортсмены, погибшие во время полномасштабного вторжения в Украину. Российское издание "Спорт-Экспресс" назвало это политической акцией, которой руководило высшее руководство во главе с Владимиром Зеленским.
Что именно не понравилось российской пропаганде?
Пропагандисты заявили, что скелетонист якобы нарушил правила Олимпийских игр, надев “шлем памяти”.
Кремлевские медиа не уточняют обстоятельств гибели изображенных украинцев – лишь акцентируют на якобы политической природе шлема.
Провокация со "шлемом памяти", скорее всего, согласована с руководством Украины. По крайней мере Владимир Зеленский практически сразу отреагировал на запрет МОК, выступив в поддержку демарша, который "напоминает о глобальной роли спорта и исторической миссии олимпийского движения как такового", – добавили росСМИ.
Как отреагировали Украина и мир?
Несмотря на запрет МОК, Владислав Гераскевич продолжает выходить на тренировки в "шлеме памяти" и намерен выступать в нем даже в соревновательный день.
Нацкомитет обратился в МОК с просьбой разрешить этот шлем, отмечая, что он отвечает всем требованиям безопасности и не содержит политических лозунгов.
Международный олимпийский комитет вместо шлема позволил использовать черную повязку, пишет DW, но Гераскевич пока не согласился на компромисс.
Значение "шлема памяти" Гераскевича
- На шлеме Гераскевича изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине, среди них – дети.
- Президент Зеленский и НОК Украины публично поддержали спортсмена и выступили против решения МОК, назвав шлем почетом памяти, а не политическим заявлением.
- Сам Гераскевич заявил, что у МОК "не хватит черных повязок", чтобы почтить всех погибших украинских спортсменов.
- Соревнования по скелетону на Олимпиаде стартуют 12 февраля.