"Память не является нарушением": главнокомандующий Вооруженных Сил поддержал Гераскевича

В Италии продолжаются ХХѴ зимние Олимпийские игры. Особое внимание приковано к выступлениям украинцев – сегодня, 12 февраля, начнет участие в соревнованиях скелетонист Владислав Гераскевич.

Несмотря на запрет Международного олимпийского комитета, спортсмен выйдет на старт в "шлеме памяти", на котором изображены погибшие в войне с Россией украинские атлеты. Перед началом соревнований в скелетоне Гераскевича поддержал главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский, передает 24 Канал.

Как на "шлем памяти" отреагировал Сырский?

На своей странице в сети Х главнокомандующий Вооруженных Сил Украины написал, что “память не является нарушением”, поддержав позицию олимпийца.

Ранее Гераскевича поддержали украинские защитники и защитницы, спортсмены, медийные персоны и президент Владимир Зеленский. Российские СМИ назвали акцию "спланированной высшим руководством" Украины.

Позиция Гераскевича

Несмотря на запрет МОК, Владислав Гераскевич продолжает выходить на тренировки в "шлеме памяти" и намерен выступать в нем даже в соревновательный день.

Нацкомитет обратился в МОК с просьбой разрешить этот шлем, отмечая, что он отвечает всем требованиям безопасности и не содержит политических лозунгов.

Международный олимпийский комитет вместо шлема позволил использовать черную повязку, пишет DW, но Гераскевич не согласился на компромисс.

Значение "шлема памяти" Гераскевича