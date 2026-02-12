"Память не является нарушением": главнокомандующий Вооруженных Сил поддержал Гераскевича
- Владислав Гераскевич, украинский скелетонист, выступает на Олимпийских играх в "шлеме памяти", на котором изображены погибшие в войне с Россией украинские спортсмены, несмотря на запрет МОК.
- Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поддержал Гераскевича, заявив, что "память не является нарушением", а президент Зеленский и НОК выступили против решения МОК, назвав шлем почетом памяти.
В Италии продолжаются ХХѴ зимние Олимпийские игры. Особое внимание приковано к выступлениям украинцев – сегодня, 12 февраля, начнет участие в соревнованиях скелетонист Владислав Гераскевич.
Несмотря на запрет Международного олимпийского комитета, спортсмен выйдет на старт в "шлеме памяти", на котором изображены погибшие в войне с Россией украинские атлеты. Перед началом соревнований в скелетоне Гераскевича поддержал главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский, передает 24 Канал.
Как на "шлем памяти" отреагировал Сырский?
На своей странице в сети Х главнокомандующий Вооруженных Сил Украины написал, что “память не является нарушением”, поддержав позицию олимпийца.
Ранее Гераскевича поддержали украинские защитники и защитницы, спортсмены, медийные персоны и президент Владимир Зеленский. Российские СМИ назвали акцию "спланированной высшим руководством" Украины.
Позиция Гераскевича
Несмотря на запрет МОК, Владислав Гераскевич продолжает выходить на тренировки в "шлеме памяти" и намерен выступать в нем даже в соревновательный день.
Нацкомитет обратился в МОК с просьбой разрешить этот шлем, отмечая, что он отвечает всем требованиям безопасности и не содержит политических лозунгов.
Международный олимпийский комитет вместо шлема позволил использовать черную повязку, пишет DW, но Гераскевич не согласился на компромисс.
Значение "шлема памяти" Гераскевича
- На шлеме Гераскевича изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине, среди них – дети.
- Президент Зеленский и НОК Украины публично поддержали спортсмена и выступили против решения МОК, назвав шлем почетом памяти, а не политическим заявлением.
- Сам Гераскевич заявил, что у МОК "не хватит черных повязок", чтобы почтить всех погибших украинских спортсменов.
- Соревнования по скелетону на Олимпиаде стартуют 12 февраля.