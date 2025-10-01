Тренерское кресло под Александром Шовковским начало шататься после неуверенных результатов на старте сезона. В свою очередь генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф дал свою оценку работе наставника.

Киевское Динамо не слишком удачно стартовало в сезоне 2025-2026. Из-за этого многие фанаты начали требовать отставки Александра Шовковского. Однако у руководства клуба свое мнение на этот счет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

По теме Динамо – Кристал Пелес: где смотреть матч Лиги конференций: где смотреть матч Лиги конференций

Уволят ли Шовковского?

Сейчас "бело-синие" не рассматривают вопрос замены тренера. Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф заверил, что руководство клуба полностью доверяет Александру Шовковскому.

Никто не рассматривает вопрос увольнения главного тренера. У нас есть действующий контракт и нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы убеждены, что в этом сезоне докажет, что это была неслучайность. Главный тренер и его штаб прилагают все свои усилия, чтобы команда достигала результатов. При этом, если у главного тренера возникают какие-либо идеи, пожелания по улучшению, которое от нас зависит, мы постоянно это делаем. Мы поддерживаем его,

– заявил Бриф.

Динамо не смогло пройти квалификацию в Лиге чемпионов, уступив в 3 квалификационном раунде Пафосу. Более того, в Лигу Европы "бело-синие" также не попали, вылетев от Маккаби Тель-Авив.

Читайте также "Это не нормально": Шовковский подвергся критике от экс-тренера Динамо

Теперь киевляне будут играть в основном этапе Лиги конференций. К слову, Александр Шовковский дал интервью сайту Динамо накануне игры против Кристал Пэлас.

Александр Шовковский в Динамо