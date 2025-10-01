Шовковский на грани отставки: в Динамо рассказали, планируют ли увольнять главного тренера
- Руководство Динамо высказалось относительно возможной отставки Александра Шовковского.
- Дмитрий Бриф заверил, что клуб доверяет наставнику.
Тренерское кресло под Александром Шовковским начало шататься после неуверенных результатов на старте сезона. В свою очередь генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф дал свою оценку работе наставника.
Киевское Динамо не слишком удачно стартовало в сезоне 2025-2026. Из-за этого многие фанаты начали требовать отставки Александра Шовковского. Однако у руководства клуба свое мнение на этот счет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.
Уволят ли Шовковского?
Сейчас "бело-синие" не рассматривают вопрос замены тренера. Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф заверил, что руководство клуба полностью доверяет Александру Шовковскому.
Никто не рассматривает вопрос увольнения главного тренера. У нас есть действующий контракт и нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы убеждены, что в этом сезоне докажет, что это была неслучайность. Главный тренер и его штаб прилагают все свои усилия, чтобы команда достигала результатов. При этом, если у главного тренера возникают какие-либо идеи, пожелания по улучшению, которое от нас зависит, мы постоянно это делаем. Мы поддерживаем его,
– заявил Бриф.
Динамо не смогло пройти квалификацию в Лиге чемпионов, уступив в 3 квалификационном раунде Пафосу. Более того, в Лигу Европы "бело-синие" также не попали, вылетев от Маккаби Тель-Авив.
Теперь киевляне будут играть в основном этапе Лиги конференций. К слову, Александр Шовковский дал интервью сайту Динамо накануне игры против Кристал Пэлас.
Александр Шовковский в Динамо
- Шовковский отдал почти всю игровую карьеру Динамо, отыграв за клуб аж 636 матчей. Это позволяет ему быть главным гвардейцем киевлян.
- Бывший вратарь "бело-синих" возглавил команду в ноябре 2023 года после ухода Мирчи Луческу. С того времени Александр провел 79 матчей во главе Динамо, выиграв 49 из них.
- В сезоне 2024-2025 Шовковский привел Динамо к чемпионству в УПЛ и при этом не потерпел ни одного поражения. Однако в Лиге Европы случился провал, ведь команда проиграла шесть из 8-ми матчей.
- В текущей кампании Динамо занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. В сентябре киевляне трижды подряд сыграли вничью и отстали на два балла от Шахтера.