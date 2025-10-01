Шовковський на межі відставки: в Динамо розповіли, чи планують звільняти головного тренера
- Керівництво Динамо висловилось щодо можливої відставки Олександра Шовковського.
- Дмитро Бріф запевнив, що клуб довіряє наставнику.
Тренерське крісло під Олександром Шовковським почало хитатися після невпевнених результатів на старті сезону. У свою чергу генеральний директор Динамо Дмитро Бріф дав свою оцінку роботі наставника.
Київське Динамо не надто вдало стартувало у сезоні 2025-2026. Через це чимало фанатів почали вимагати відставки Олександра Шовковського. Проте у керівництва клубу своя думка на цей рахунок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.
До теми Динамо – Крістал Пелес: де дивитися матч Ліги конференцій
Чи звільнять Шовковського?
Наразі "біло-сині" не розглядають питання заміни тренера. Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф запевнив, що керівництво клубу повністю довіряє Олександру Шовковському.
Ніхто не розглядає питання звільнення головного тренера. В нас є чинний контракт і нас влаштовує його ефективність. Шовковський виграв чемпіонат України з командою. І ми переконані, що в цьому сезоні доведе, що це була невипадковість. Головний тренер і його штаб докладають всіх своїх зусиль, щоб команда досягала результатів. При цьому, якщо у головного тренера виникають будь-які ідеї, побажання з покращення, яке від нас залежить, ми постійно це робимо. Ми підтримуємо його,
– заявив Бріф.
Динамо не змогло пройти кваліфікацію в Лізі чемпіонів, поступившись у 3 кваліфікаційному раунді Пафосу. Ба більше, в Лігу Європи "біло-сині" також не потрапили, вилетівши від Маккабі Тель-Авів.
Читайте також "Це не нормально": Шовковський зазнав критики від екстренера Динамо
Тепер кияни гратимуть в основному етапі Ліги конференцій. До слова, Олександр Шовковський дав інтерв'ю сайту Динамо напередодні гри проти Крістал Пелес.
Олександр Шовковський в Динамо
- Шовковський віддав майже всю ігрову кар'єру Динамо, відігравши за клуб аж 636 матчів. Це дозволяє йому бути головним гвардійцем киян.
- Колишній воротар "біло-синіх" очолив команду в листопаді 2023 року після відходу Мірчі Луческу. З того часу Олександр провів 79 матчів на чолі Динамо, вигравши 49 з них.
- У сезоні 2024-2025 Шовковський привів Динамо до чемпіонства в УПЛ і при цьому не зазнав жодної поразки. Проте у Лізі Європи стався провал, адже команда програла шість з 8-ми матчів.
- У поточній кампанії Динамо посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ. У вересні кияни тричі поспіль зіграли внічию та відстали на два бали від Шахтаря.