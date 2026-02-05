"До 22 часов без света": Шовковский рассказал, чем занимается после увольнения из Динамо
- Александр Шовковский после увольнения из Динамо живет в Киеве, адаптируясь к условиям блэкаутов, и проводит больше времени с семьей.
- Шовковский не держит обиды на Динамо, отмечая, что решения принимаются на основе результатов, и подготовился к отсутствию света, имея резервное питание.
Александр Шовковский рассказал, как изменилась его жизнь после увольнения из Динамо. Экс-наставник остался в Киеве во время блэкаутов и почти сутки находился без света.
Александр Шовковский впервые после увольнения рассказал о своей жизни вне клуба. Экс-тренер старается больше времени проводить с семьей и адаптируется к пребыванию в украинской столице во время блэкаутов, информирует “Украинский футбол”.
Как изменилась жизнь Шовковского после Динамо?
Экс-наставник отметил, что сейчас живет полноценной жизнью, больше времени проводит с семьей и друзьями, занимается саморазвитием и по возможности смотрит футбольные матчи. О конкретных планах на будущую тренерскую работу Шовковский не рассказывает.
Бывший тренер заверил, что не держит обиды на Динамо после увольнения:
Чего мне обижаться? В таком клубе, как Динамо Киев, да и любом другом, всегда на вес ложится результат. Решения принимают, исходя из него. Поэтому: что есть, то есть,
– отметил Шовковский.
Трудности пребывания в Киеве
Шовковский рассказал о будничных трудностях жизни в столице: самый длительный период без света длился почти сутки, но в целом он приспособился к этим условиям.
Как и все рядовые граждане Украины, стараемся жить и работать в этих непростых условиях. Самый длинный период без света в моем доме длился 22 часа. Я подготовился заранее и имею резервное питание. С теплом все лучше. Мы, жители нашего многоэтажного дома, сделали все возможное, чтобы в нем было тепло,
– добавил экстренер Динамо.
Чем запомнился Александр Шовковский?
- Шовковский был уволен с поста тренера Динамо в конце ноября 2025 года после серии неудачных результатов в еврокубках и на внутренней арене. После этого клуб возглавил Игорь Костюк.
- Перед этим Александр провел длительную и успешную футбольную карьеру. По данным Transfermarkt, он сыграл 92 матча за сборную Украины, в которых пропустил 76 голов.
- Александр Шовковский – первый вратарь, который который на чемпионатах мира по футболу не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006 в Германии, матч 1/8 против Швейцарии).