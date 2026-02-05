"До 22 часов без света": Шовковский рассказал, чем занимается после увольнения из Динамо

Александр Шовковский рассказал, как изменилась его жизнь после увольнения из Динамо. Экс-наставник остался в Киеве во время блэкаутов и почти сутки находился без света.

Александр Шовковский впервые после увольнения рассказал о своей жизни вне клуба. Экс-тренер старается больше времени проводить с семьей и адаптируется к пребыванию в украинской столице во время блэкаутов, информирует “Украинский футбол”.

Как изменилась жизнь Шовковского после Динамо?

Экс-наставник отметил, что сейчас живет полноценной жизнью, больше времени проводит с семьей и друзьями, занимается саморазвитием и по возможности смотрит футбольные матчи. О конкретных планах на будущую тренерскую работу Шовковский не рассказывает.

Бывший тренер заверил, что не держит обиды на Динамо после увольнения:

Чего мне обижаться? В таком клубе, как Динамо Киев, да и любом другом, всегда на вес ложится результат. Решения принимают, исходя из него. Поэтому: что есть, то есть,

– отметил Шовковский.

Трудности пребывания в Киеве

Шовковский рассказал о будничных трудностях жизни в столице: самый длительный период без света длился почти сутки, но в целом он приспособился к этим условиям.

Как и все рядовые граждане Украины, стараемся жить и работать в этих непростых условиях. Самый длинный период без света в моем доме длился 22 часа. Я подготовился заранее и имею резервное питание. С теплом все лучше. Мы, жители нашего многоэтажного дома, сделали все возможное, чтобы в нем было тепло,

– добавил экстренер Динамо.

