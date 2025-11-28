Реакция социальных сетей на увольнение главного тренера "бело-синих" не заставила долго себя ждать. 24 канал сделал подборку из самых забавных мемов об отставке Шовковского.

Как соцсети реагируют на увольнение Шовковского?

Во время стрима на ютуб-канале "ВЗИБРНА" ведущие в прямом эфире отреагировали на увольнение Шовковского. Они не поверили в отставку главного тренера киевского клуба.

Реакция ведущих на увольнение Шовковского: смотрите видео

Игорь Костюк, который тренирует Динамо U-19, стал исполняющим обязанности главного тренера взрослой команды. В сети шутят, что специалист только и ждал отставки Шовковского.

Костюк стал исполняющим обязанности / Фото Брутальный футбол

Также стоит вопрос, кто дальше будет главным тренером Динамо. В сети шутят о том, что Динамо возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак – новый главный тренер Динамо / Скриншот из соцсетей

Интересно, что НАБУ и САП 28 ноября начали проводить обыски у Ермака. Фанаты шутят, что это приказ Трампа, как и увольнение Шовковского из Динамо.

Шовковского уволили по приказу Трампа / Скриншот из соцсетей

Также отставку главного тренера Динамо сравнивают с шоу "Холостяк".

Мем об увольнении Шовковского / Скриншот из соцсетей

Как Шовковский работал в Динамо?