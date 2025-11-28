Реакция социальных сетей на увольнение главного тренера "бело-синих" не заставила долго себя ждать. 24 канал сделал подборку из самых забавных мемов об отставке Шовковского.
Как соцсети реагируют на увольнение Шовковского?
Во время стрима на ютуб-канале "ВЗИБРНА" ведущие в прямом эфире отреагировали на увольнение Шовковского. Они не поверили в отставку главного тренера киевского клуба.
Реакция ведущих на увольнение Шовковского: смотрите видео
Игорь Костюк, который тренирует Динамо U-19, стал исполняющим обязанности главного тренера взрослой команды. В сети шутят, что специалист только и ждал отставки Шовковского.
Костюк стал исполняющим обязанности / Фото Брутальный футбол
Также стоит вопрос, кто дальше будет главным тренером Динамо. В сети шутят о том, что Динамо возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак – новый главный тренер Динамо / Скриншот из соцсетей
Интересно, что НАБУ и САП 28 ноября начали проводить обыски у Ермака. Фанаты шутят, что это приказ Трампа, как и увольнение Шовковского из Динамо.
Шовковского уволили по приказу Трампа / Скриншот из соцсетей
Также отставку главного тренера Динамо сравнивают с шоу "Холостяк".
Мем об увольнении Шовковского / Скриншот из соцсетей
Как Шовковский работал в Динамо?
В ноябре 2023 года Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера Динамо после отставки Мирчи Луческу. Впоследствии легенда клуба полноценно возглавил команду.
В сезоне 2023/2024 "бело-синие" смогли завоевать "серебро" чемпионата Украины. А в прошлой кампании киевский клуб во главе с Шовковским стал чемпионом страны, не потерпев ни одного поражения.
В текущем сезоне Динамо вылетело из Лиги чемпионов, Лиги Европы и имеет лишь 1 победу в Лиге конференций. В чемпионате Украины киевляне занимают седьмое место, отставая от принципиального конкурента Шахтера на 10 очков.
Всего Шовковский у руля Динамо провел 90 матчей – 52 победы, 20 ничьих и 18 поражений.