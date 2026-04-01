Среди них не нашлось места для Украины, которая вылетела в полуфинале стадии плей-офф. Обидчиком нашей команды сала сборная Швеции, которая торжествовала со счетом 3:1, сообщает 24 Канал.

Как Швеция пробралась на Мундиаль?

В конце концов скандинавская команда вышла в финал стыковых матчей. За путевку на Мундиаль шведы сражались против сборной Польши, которые перед этим удалось пройти албанцев.

Подопечные Поттера считались небольшим фаворитом встречи, к тому же команда играла дома. Однако Польша дала достойный бой сопернику, что вылилось в результативную встречу.

Швеция – Польша 3:2

Голы: Эланга, 19, Лагербильке 44, Дьокереш, 88 – Залевский, 33, Свидерский, 55.

В первом тайме Эланга и Залевский обменялись голами, однако на перерыв Швеция ушла с преимуществом после гола Лагербильке. Во втором тайме инициатива была уже за поляками.

На 55-й минуте Свидерский сравнял счет, после чего игра начала приближаться к экстратайму. Но своего главного слова еще не сказал главный обидчик сборной Украины Виктор Дьокереш.

Перед компенсированным временем Швеция организовала удачную атаку на ворота Грабары, которая завершилась несколькими ударами. Поляков спасали как кипер, так и стойка, но в конце концов Дьокереш таки добил мяч в сетку.

В Польше уже не нашлось сил для камбека. Таким образом, Левандовский и компания остаются вне ЧМ-2026, тогда как Швеция возвращается на турнир после пропуска в 2022-м.

