Серед них не знайшлось місця для України, яка вилетіла у півфіналі стадії плей-оф. Кривдником нашої команди сала збірна Швеції, яка тріумфувала з рахунком 3:1, повідомляє 24 Канал.

До теми Президент ФІФА зробив офіційну заяву щодо участі Ірану на чемпіонаті світу-2026 у США

Як Швеція пробралась на Мундіаль?

Зрештою скандинавська команда вийшла у фінал стикових матчів. За путівку на Мундіаль шведи бились проти збірної Польщі, які перед цим вдалось пройти албанців.

Підопічні Поттера вважались невеличким фаворитом зустрічі, до того ж команда грала вдома. Проте Польща дала гідний бій супернику, що вилилось у результативну зустріч.

Швеція – Польща 3:2

Голи: Еланга, 19, Лагербільке 44, Дьокереш, 88 – Залевський, 33, Свідерський, 55.

У першому таймі Еланга та Залевський обмінялись голами, проте на перерву Швеція пішла з перевагою після голу Лагербільке. У другому таймі ініціатива була вже за поляками.

На 55-й хвилині Свідерський зрівняв рахунок, після чого гра почала наближатися до екстратаймів. Але свого головного слова ще не сказав головний кривдник збірної України Віктор Дьокереш.

Перед компенсованим часом Швеція організувала вдалу атаку на ворота Грабари, яка завершилась кількома ударами. Поляків рятували як кіпер, так і стійка, але зрештою Дьокереш таки добив м'яч у сітку.

У Польщі вже не знайшлось сил для камбеку. Таким чином, Левандовський і компанія залишаються поза ЧС-2026, тоді як Швеція повертається на турнір після пропуску у 2022-му.

Чого чекати від чемпіонату світу-2026?