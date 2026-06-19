В первом туре матчи группы B завершились со счётом 1:1, что добавило мотивации обеим сборным. О результате матча "Швейцария — Босния и Герцеговина" сообщает 24 Канал.

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Как сложился матч Швейцария – Босния и Герцеговина?

С первых минут футболисты обеих команд начали демонстрировать высокий темп. Уже в первые десять минут игроки обеих команд заработали три угловых, а швейцарец Дан Ндой не реализовал неплохой момент.

С течением времени игра становилась всё более академичной. Без большого количества моментов.

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Манзамби, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+6 (Пен.) – Махмич 90+3

Красная карточка: Мухаремович, 80

Яркий эпизод произошел через десять минут после начала второго тайма. Дан Ндой оказался в центре штрафной и пробил ножницами после фланговой передачи. Тяжелый удар отразил вратарь боснийцев Василь, правда, гол и так не был бы зафиксирован – офсайд.

Решающий момент произошел на 74-й минуте, когда в штрафной боснийцев мяч попал к 20-летнему Йогану Манзамби. Полузащитник Фрайбурга моментально принял мяч и в акробатическом стиле пробил в верхний угол ворот Василя — 1:0 и первое место для Швейцарии в группе.

Уже когда Босния осталась в меньшинстве, подопечные Мурата Якина сумели увеличить преимущество, а затем ещё раз. Счет для боснийцев сократил Эрмин Махмич, но и этот гол оказался не последним. Джака реализовал пенальти за мгновение до финального свистка — 4:1.

Что дальше ждет участников матча?

Сборная Швейцарии в третьем туре сыграет против Канады. Этот поединок начнётся в Ванкувере 24 июня в 22:00 по киевскому времени. Параллельно Босния и Герцеговина сыграет с Катаром. Их матч пройдет в Сиэтле.

Отметим, что еще один матч тура в группе B состоится 19 июня в 01:00 по нашему времени.