У першому турі поєдинки групи B завершились із рахунками 1:1, що додавало мотивації обом збірним. Про результат матчу Швейцарія – Боснія і Герцеговина повідомляє 24 Канал.

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Як склався матч Швейцарія – Боснія і Герцеговина?

Зі стартових хвилин футболісти обох колективів почали демонструвати високий темп. Уже у перші десять хвилин виконавці обох команд заробили три кутові, а швейцарець Дан Ндой не реалізував непоганий момент.

З плином хвилин гра ставала усе академічнішою. Без великої кількості нагод.

Швейцарія – Боснія і Герцеговина – 4:1

Голи: Манзамбі, 74, 90, Варгас 84, Джака 90+6 (Пен.) – Махмич 90+3

Червона картка: Мухаремович, 80

Яскравий епізод стався за десять хвилин після початку другого тайму. Дан Ндой опинився у центі штрафного й пробив ножицями після флангової передачі. Важкий удар відбив воротар боснійців Васіль, щоправда, гол і так не був би зафіксований – офсайд.

Вирішальний момент відбувся на 74 хвилині, коли у карному боснійців м'яч потрапив до 20-річного Йогана Манзамбі. Півзахисник Фрайбурга моментально прийняв м'яч та в акробатичному стилі пробив у верхній кут Васіля – 1:0 і перше місце для Швейцарії у групі.

Уже коли Боснія була у меншості підопічні Мурата Якіна зуміли збільшити перевагу, а потім ще раз – 3:0. Рахунок для боснійців скоротив Ермін Махмич, але і цей гол не виявився останнім. Джака реалізував пенальті за мить до фінального свистка – 4:1.

Що далі для учасників матчу?

Збірна Швейцарії у третьому турі зіграє проти Канади. Цей поєдинок розпочнеться у Ванкувері 24 червня о 22.00 за київським часом. Паралельно Боснія і Герцеговина протистоятиме Катару. Їх матч буде зіграно у Сіетлі.

Зазначимо, що ще один матч туру у групі B відбудеться 19 червня о 01.00 за нашим часом.