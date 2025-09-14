Бразильский защитник отметил, что больше всего переживает его мать. Сидней с Левого Берега раскрыл разговоры о войне в Украине в его семье, сообщает 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

Что советуют Сиднею в семье?

Сидней рассказал, что его мама советует футболисту покинуть Украину и вернуться в Бразилию. Однако его отец имеет другое мнение, по словам защитника, он относится более спокойно к событиям, которые происходят в Украине.

Футболист Левого Берега заявил, что его папа говорит, чтобы он остался в Украине. Бразилец также не собирается покидать команду и возвращаться домой, несмотря на уговоры мамы.

Моя мать говорит, чтобы я уехал отсюда. А мой отец нет, он не так сильно волнуется,

– сказал Сидней.

Как Сидней попал в Украину?