В США произошел громкий скандал в мире спорта. Стало известно об аресте бывшего тренера по гимнастике Шона Гарднера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

По теме Украина на Олимпийских играх: сколько золотых медалей выиграли за годы независимости

Что натворил Гарднер?

38-летнего мужчину обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними. С 2018 года Гарднер работал в элитной академии "Чжао Цяо" в городке Вест-Де-Мойни (штат Айова).

Там тренируются молодые спортсменки уровня олимпийской сборной США. Шон получил повышение и стал руководителем турнира от клуба. Кроме того, его назначили наставником юниорской команды.

Но в 2022 году его имя оказалось в базе SafeSport. Она создана для борьбы с насилием в олимпийских видах спорта. Долгое время информация об отстранении Гарднера не раскрывалась.

В конце концов судебные документы оказались в общем доступе в этом году. Шона обвиняют в тайной видеосъемке девушек в раздевалках и туалетах.

Гарднер был арестован по федеральному обвинению в изготовлении и распространении детской порнографии. При этом подобные случаи случались не только в Айове, а еще и в штатах Луизиана и Миссисипи.



Как выглядит академия, где Гарднер совершал наблюдение за девушками / фото Associated Press

Интересно, что во время расследования 38-летний преступник смог устроиться помощником врача в одном из медицинских центре. Прорыв в деле произошел после обысков в доме Гарднера.

Следователи нашли у него сотни фото– и видеоматериалов с обнаженными девушками, которые были сделаны скрытой камерой. Кроме того, есть показания нескольких спортсменок.

Читайте также Гольф как оружие: как любимая игра Трампа влияет на судьбу Украины и всего мира

Они обвиняли Шона в психологическом давлении, оскорблениях и "неприемлемых прикосновениях" к их телу. Девушки убеждают, что в клубе знали о таких действиях Гарднера, но не совершили к нему никаких санкций.

Злоумышленнику грозит до 30 лет лишения свободы. Сейчас Гарднер находится под стражей в тюрьме. Его ждет этапирование в Миссисипи для рассмотрения обвинений в федеральном суде.