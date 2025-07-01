В Интере разгорелся конфликт после вылета из Клубного чемпионата мира: детали громкого скандала

Миланский клуб неудачно провел концовку прошлого сезона, а теперь еще и провалился на клубном Мундиале. Похоже, что из-за серии неудач произошел конфликт между партнерами по команде.

Обновленный Клубный чемпионат мира-2025 подарил уже несколько сенсаций в плей-офф. Среди них есть и вылет Интера, который привел к громкому скандалу внутри команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tuttomercatoweb.

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Мартинес наехал на партнера

Миланский клуб набрал 7 очков в группе с Ривер Плейт, Монтерреем и Урава Ред Даймондз. В плей-офф команда вышла на Флуминенсе, которому неожиданно проиграла 0:2.

После встречи с бразильцами капитан "змеев" Лаутаро Мартинес в отчаянии дал неоднозначное интервью. Аргентинец намекнул, что в Интере есть игроки, которые не хотят играть за эту команду.

Мне жаль команду, мы не хотели проигрывать. Нужно иметь желание оставаться в Интере. Мы боремся за самые высокие цели. Тот, кто не хочет оставаться, должен уйти. Я видел много вещей, которые мне не понравились. Как капитан, я хочу бороться за результат. Те, кто хочет остаться в Интере, пусть остаются. А кто не хочет – уходите,

– высказался Мартинес.

Возможно, этот комментарий большинство фанов клуба проигнорировало бы и прошло мимо. Все же Лаутаро высказался абстрактно и без конкретных имен и обвинений.

Турецкий след

Но масла в огонь подлил президент Интера Беппе Маротта. Руководитель клуба решил уточнить, что Мартинес говорил об одном из лидеров полузащиты Хакане Чалханоглу.

Я воспринимаю слова Лаутаро положительно. Если кто-то не хочет оставаться, то лучше попрощаться. До этого момента никто четко не заявлял о желании уйти. Видимо, он имел в виду ситуацию с Чалханоглу, которую мы вскоре урегулируем. Мы говорим об этом открыто и спокойно. Если он хочет сменить клуб, мы выслушаем его,

– заявил Маротта в интервью сайту Интера.

Именно после этого комментария фанаты "змеев" настроились против турка. Интересно, что к провалу команды на клубном Мундиале Чалханоглу не имел отношения со спортивной точки зрения.

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Перед стартом турнира хавбек получил травму лодыжки и просидел все матчи в запасе. В конце концов Хакан отреагировал на слова Маротты и Мартинеса у себя в инстаграме, выдав длинный пост.

"Во время тренировки в США я получил еще одну травму. Из-за этого я не смог сыграть в этом турнире. Никаких закулисных историй. Мы проиграли и это больно. Я переживал это с грустью. После финального свистка я позвонил нескольким партнерам по команде, чтобы выразить поддержку. Потому что когда тебе не безразлично, ты так делаешь.

Но больше всего меня поразили жесткие слова, которые прозвучали после этого. Они разъединяют, а не объединяют. Я никогда не искал оправданий. Я всегда брал на себя ответственность. Играл даже через боль. Я уважаю каждое мнение - как одноклубника, так и президента. Но уважение не может быть односторонним. Я никогда не предавал эту футболку. Я никогда не говорил, что несчастлив в Интере

В прошлом я получал очень серьезные предложения, но я решил остаться. Потому что я знаю, что для меня значит этот клуб. Мои поступки говорят сами за себя. Я люблю этот спорт и этот клуб. Каким будет мое будущее? Посмотрим, не знаю. Но история всегда будет помнить тех, кто остался стоять, а не тех, кто говорил громче всех".

Карьера Чалханоглу

Стоит отметить, что на фоне слухов о конфликте Чалханоглу с Интером усилились слухи о возможном переходе в команду Оскара Глуха. Израильский хавбек Зальцбурга в 21 год считается одним из самых перспективных центральных полузащитников мира.

Контракт самого Хакана с Интером завершается в 2027 году. Турок присоединился к команде в 2021 году, когда ушел свободным агентом из Милана. За это время он провел 182 матча за "змеев", оформив 38 голов и 32 ассиста.

Полузащитник помог "неррадзуре" выиграть чемпионат Италии, а также дважды дойти до финала Лиги чемпионов. В этом году в решающем матче еврокубка в этом году Интер разгромно проиграл ПСЖ со счетом 0:5.