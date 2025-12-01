В сети разразилась дискуссия из-за трансляции Формулы-1 на Megogo: почему не показали старт гонки

В воскресенье, 30 ноября, состоялось предпоследнее гран-при сезона-2025 в Формуле-1. Трансляция должна была начаться в 18:00, однако фанаты автоспорта не смогли посмотреть старт важнейшей гонки на медиасервисе Megogo.

Все из-за поединка Английской Премьер-лиги Ноттингем Форест – Брайтон, завершение которого наложилось на начало гонки. Из-за этого состоялась оживленная дискуссия, участниками которой стало немало публичных людей, информирует 24 Канал.

Что возмутило фанатов Формулы-1?

Ценители Формулы-1 были возмущены тем, что пропустили первые минуты, которые обычно являются одними из самых интересных из-за контактности. Именно в стартовых кругах часто решается судьба всей гонки.

В частности, известный фотограф Артем Никифоров в соцсети Threads спросил: "Кто смотрит Формулу 1 через мегого, вы как?" и прикрепил скрин с трансляции.

Под заметкой собралось много фанатов, которые отметили, что срочно еще во время прогревочного круга сделали подписку на Setanta Sports, ведь там показывали гонку с первых секунд. Были и те, кто отметил, что "если бы завершили трансляцию сразу, когда комментатор перестал говорить и не "врубили" еще кучу рекламы, то можно было бы успеть на старт гонки".

Также Setanta Sports обвинили в том, что они не дали доступ к трансляции на других ресурсах с самого старта.

Зачем мне смотреть в момент старта гонки как "левые типы" из Премьер-лиги после окончания матча жмут друг другу руки?

– возмущался один из фанатов.

На подобные комментарии шутливо ответил комментатор того самого матча Виталий Волочай. Его расстроило, что зрители не оценили его работу.

"Мне немного обидно что никто не хотел слушать мой замечательный репортаж с последних 5 минут захватывающего матча Ноттингем – Брайтон, а все кричат что им нужно было переключить на какие-то гоночки. А я старался. Рассказывал что-то интересное. Пойду еще больше обижусь", – написал Волочай.

Такие возмутительные месседжи прокомментировал и актер Евгений Янович. Он объяснил, почему никто не виноват и написал, как стоило действовать фанатам для ограждения себя от подобных ситуаций, заявив, что не перестает удивляться необразованности людей:

Не путайте Сетанту и трансляцию каналов Сетанты на Мегого. Если вы покупаете подписку на Мегого – будьте готовы, что вы не увидите все гонки Ф-1. Потому что, о чудо, параллельно идут другие трансляции, прямоэфирные, и они имеют крючок в +/-15 минут. На платформе Сетанты трансляция началась еще за 10 минут до старта Что-то мне кажется, что люди, которые продуцируют теории заговоров в сезоне Ф-1 и люди, которые сегодня гневаются на Сетанта, это одни и те же персонажи.



Янович о дискуссиях о трансляции Формулы-1 / Скриншот из соцсети Threads

Данное мнение подтвердил и давний фанат Формулы-1 журналист Сергей Болотников. Бывший главный редактор Трибуны, а ныне военный, разложил все по полочкам, хотя и это не устроило многих.

Уважаемые новоиспеченные фанаты Ф1, которые почему-то решили, что могут смотреть трансляции на Мегого, а теперь проклинают Сетанта за задержку, имею 3 новости для вас:

Никакой задержки не было. Мегого НЕ транслирует Ф1. Мегого транслирует эфирные (!) каналы Сетанты. Спортивные события не имеют четких временных рамок. Поэтому на эфирных каналах всегда будут накладки трансляций. Ф1 официально транслирует отт-платформа Сетанты. Покупаете ее подписку – и гарантированно наслаждаетесь трансляцией каждого события отдельно.



Болотников о дискуссиях по трансляции Формулы-1 / Скриншот из соцсети Threads

24 канал подтверждает правдивость комментариев двух последних авторов. Официальным транслятором Формулы-1 в Украине является компания Setanta Sports. MEGOGO выступает одним из ретрансляторов эфирных каналов Setanta Sports в Украине.

За наполнение каналов Setanta Sports, в том числе формирование эфирных сеток, отвечает этот телеканал, как правообладатель указанного контента. Соответственно, MEGOGO не имеет и не может иметь никакого права на любые действия с этим контентом, кроме его прямой ретрансляции, продвижения и функции кэч-апа, в том числе влиять на редакционную политику другого сервиса.

К слову. В конце концов победителем гран-при Катара стал Макс Ферстаппен. Он опередил Оскара Пиастри и Карлоса Сайнса, которые финишировали в топ-3.

Отметим, что сезон-2025 в Формуле-1 завершится 7 декабря в гонкой в ОАЭ. Сейчас на чемпионство продолжают соревноваться три пилота. Расстояние от первого до третьего места в индивидуальном зачете составляет всего 16 очков.